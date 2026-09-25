Último reporte del IDEAM: ¿Lloverá o hará sol? Clima y alertas fin de semana 26 y 27 de septiembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) pronosticó un aumento de la nubosidad y lluvias en diferentes regiones de Colombia durante este fin de semana.

Para el sábado 26 y domingo 27 de septiembre se esperan precipitaciones de distinta intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas.

Las condiciones más lluviosas se concentrarán principalmente en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia. Bogotá también tendrá cielo nublado y posibilidad de lluvias en algunos sectores.

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Pronóstico del clima, sábado 26 de septiembre 2026

Para el sábado, el Ideam prevé lluvias y tormentas eléctricas en diferentes zonas del país. Entre los departamentos con mayor posibilidad de precipitaciones se encuentran La Guajira, Cesar, el nororiente de Magdalena, el sur de Bolívar, el norte y occidente de Sucre y Córdoba.

En la región Andina, se esperan lluvias en Antioquia, el norte de Norte de Santander, Santander, el nororiente de Boyacá, el norte y suroccidente de Cundinamarca, el noroccidente de Tolima, Caldas, Risaralda y el norte de Quindío.

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La región Pacífica también tendrá condiciones lluviosas, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la Orinoquia, las precipitaciones podrían presentarse en sectores del suroccidente de Casanare, el oriente y noroccidente del Meta y el occidente de Vichada. Asimismo, se esperan lluvias en el sur de Guainía y Amazonas.

El Ideam también pronosticó lloviznas dispersas en Atlántico, Huila, Arauca, Caquetá, Putumayo y Vaupés, mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ligeras.

Clima domingo 27 de septiembre

Para este domingo 27 de septiembre de 2026, las condiciones podrían ser más lluviosas en buena parte del territorio nacional. El Ideam pronostica lluvias moderadas a fuertes en sectores de La Guajira, Cesar, el oriente de Magdalena, el sur de Bolívar y el suroccidente de Córdoba.

En la región Andina, las precipitaciones se extenderían a Antioquia, el norte de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, norte y sur de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío.

La región Pacífica también tendrá lluvias de consideración en Chocó, Valle del Cauca, el centro y occidente de Cauca y el centro de Nariño.

Asimismo, se esperan precipitaciones en sectores de Casanare, oriente del Meta, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

San Andrés tendrá lluvias durante el fin de semana

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también tendrá condiciones lluviosas. Para el domingo se esperan lluvias moderadas en las islas, mientras que en la zona marítima podrían presentarse precipitaciones más intensas acompañadas de descargas eléctricas.

Ante este panorama, el Ideam recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias fuertes y tormentas eléctricas.