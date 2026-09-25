Fenómeno del Niño amenaza al comercio del Huila por impacto en sectores productivos

Las altas temperaturas y la disminución de las lluvias generan preocupación por sus posibles efectos en las actividades productivas del Huila. Imagen relacionada. Foto: suministrada.

Neiva

El Fenómeno del Niño comienza a generar preocupación en el sector empresarial del Huila por sus posibles efectos sobre actividades productivas como el café, la piscicultura, la ganadería, el cacao y la panela. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila, Lina Marcela Carrera, explicó que las grandes afectaciones todavía no se han evidenciado, pero el departamento debe prepararse para los meses que vienen.

Uno de los sectores que ya podría registrar impactos es el cafetero, debido a una posible disminución en el volumen de producción. A esto se suma la preocupación en el sector piscícola por el menor caudal del embalse de Betania y el calentamiento del agua. “Cuando tenemos menos recursos, menos dinero circulante, pues tenemos un sector comercio que se va a ver afectado”, sostuvo Carrera.

Lina Marcela Carrera, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila. Foto Redes Sociales Ampliar Lina Marcela Carrera, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila. Foto Redes Sociales Cerrar

La funcionaria indicó que el impacto en los sectores productivos puede trasladarse directamente al comercio, debido a una menor circulación de recursos en la economía regional. También están los incendios asociados a las altas temperaturas, otro factor que podría presionar la economía del departamento. De acuerdo con las proyecciones conocidas por las autoridades, los mayores impactos del fenómeno podrían extenderse hasta febrero.

Frente a este panorama, la Cámara de Comercio considera que el empresariado huilense enfrenta importantes retos, aunque destaca su capacidad de adaptación ante escenarios adversos. En cuanto al comportamiento empresarial, informó que durante el primer semestre las cancelaciones disminuyeron 1,8 % frente al mismo periodo de 2025 y que la tasa neta empresarial también presenta un mejor comportamiento. “Quizás no estemos preparados, pero en el camino lo vamos haciendo”, afirmó la presidenta ejecutiva.