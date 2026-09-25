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25 sep 2026 Actualizado 22:31

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Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto: siga EN VIVO el partido por la fecha 12 de la Liga Colombiana / Colprensa

Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto: siga EN VIVO el partido por la fecha 12 de la Liga Colombiana / Colprensa

Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto: siga EN VIVO el partido por la fecha 12 de la Liga Colombiana

El cuadro de Tunja está obligado a ganar para seguir luchando por la salvación.

La jornada 12 de la Liga Colombiana 2026-2 sigue su curso este viernes 25 de septiembre con el partido entre Boyacá Chicó y Deportivo Pasto, el cual tendrá lugar en el Estadio La Independencia.

El dueño de casa llega a este compromiso urgido de una victoria, no solo por su panorama en la tabla de posiciones, sino también por su situación en el descenso: ocupa la casilla 19 con un promedio de 0.88.

Entretanto, los nariñenses buscarán un triunfo que les permita volver a meterse en la pelea por un cupo dentro del grupo de los ocho.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto

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