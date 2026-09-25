Exadministradora de Terrazas del Porvenir de Sogamoso niega responsabilidad en denuncias del relleno

Daniela Rincón, exadministradora del relleno sanitario Terrazas del Porvenir, hizo estas afirmaciones durante la Audiencia Pública adelantada en Sogamoso.

Sogamoso

La controversia por las presuntas afectaciones ambientales relacionadas con el relleno sanitario Terrazas del Porvenir de Sogamoso continúa. Daniela Rincón Rincón, quien fue administradora del lugar, respondió a las explicaciones entregadas por Coservicios a la comunidad y rechazó los señalamientos que, según afirmó, buscan responsabilizarla por situaciones ocurridas en el sitio de disposición final.

Rincón aseguró que dejó el cargo el 12 de diciembre de 2024 y que, antes de su salida, realizó la entrega de documentación y de las bitácoras de operación a funcionarios de la empresa.

“Yo salí del relleno el día 12 de diciembre de 2024. Tengo los documentos firmados, dejados de constancia, donde el señor director de Aseo me recibe esas bitácoras que no aparecen. Ellos tienen una denuncia por constreñimiento porque Coservicios me quitó mis cosas personales”, expresó Rincón.

La exadministradora cuestionó particularmente la afirmación relacionada con la supuesta desaparición de las bitácoras y aseguró que cuenta con soportes que demostrarían que fueron entregadas antes de finalizar su vinculación.

“Acá está la entrega de las bitácoras, está el recibido, está su firma y está mi firma. Recibo documentos desde el relleno que tenía Daniela. Si las perdieron, ahí están escaneadas, se les enviaron escaneadas”, indicó.

La exfuncionaria también se refirió a las investigaciones relacionadas con la operación de una planta del relleno y manifestó su inconformidad porque, según dijo, se le continúa atribuyendo responsabilidad por diferentes situaciones.

“El tema de la planta, de la cual se debieron hacer unas investigaciones y siguen diciendo que es culpa mía, todo es culpa mía. Acá está firmado, es más, si las perdieron, ahí están escaneadas, acá está todo lo que se entregó”, enfatizó.

Rincón agradeció el respaldo recibido por parte de habitantes de la comunidad y aseguró que los señalamientos han tenido consecuencias personales. Además, anunció que acudirá a las instancias judiciales para defender su posición.

“Quiero darle las gracias a la comunidad por haberme apoyado, por no creer en las falacias, las difamaciones y las calumnias que esta empresa ha generado en mi contra, porque realmente ha estado en juego hasta mi vida”, añadió la funcionaria.

Finalmente, la exadministradora sostuvo que cuenta con documentación para respaldar sus afirmaciones y manifestó que espera que sean las autoridades competentes las que establezcan responsabilidades frente a las situaciones denunciadas en el relleno sanitario.

“Quiero decirle al señor Felipe (Chaparro Camargo) y al delegado del alcalde que aquí estoy y que nos vemos en los estrados judiciales porque esto no se va a quedar así”, apuntó.

Las afirmaciones de Rincón corresponden a su versión frente a los señalamientos realizados por Coservicios. Las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes con base en las investigaciones y pruebas correspondientes.