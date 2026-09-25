Samacá transformará su parque principal con una inversión de $7.249 millones

Así quedará el parque principal del municipio de Samacá con las obras que se adelantarán a partir de noviembre / Imagen: Prensa Samacá.

Samacá

El parque principal de Samacá será sometido a una remodelación integral tras la gestión adelantada por la administración municipal ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que permitirá destinar cerca de $7.249 millones a la transformación de este espacio.

El alcalde Wilson Castiblanco Gil destacó que el proyecto busca recuperar uno de los lugares más representativos del municipio y convertirlo en un punto para mostrar la historia, la cultura y los atractivos turísticos de Samacá.

“Este es un proyecto que está enfocado en mejorar la sala de la casa de todos los samaquenses. El parque principal durante toda la vida no ha tenido una remodelación adecuada y hoy, gracias al trabajo que hacemos desde la administración, vamos a poder transformarlo”, señaló Castiblanco.

Uno de los aspectos que resaltó el mandatario es que la intervención contempla conservar las zonas verdes existentes, incluyendo las palmas, mientras se incorporarán elementos relacionados con la identidad del territorio.

“Vamos a mantener absolutamente toda la zona verde, las palmas, eso no lo vamos a tocar, porque queremos que el parque represente el medio ambiente, el Rabanal, la minería, el sector agropecuario, nuestros campesinos y los embalses Gacheneca 1 y 2”, agregó el mandatario.

De acuerdo con el alcalde, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aportará el 99,8% de la inversión, mientras que el municipio tendrá una participación cercana a los 14 millones de pesos.

Castiblanco Gil señaló que la obra también permitirá fortalecer la actividad turística y generar nuevas oportunidades económicas para los habitantes.

“Nosotros solo aportaremos 14 millones de pesos. Esta megaobra le va a costar a Samacá, a los samaquenses, 14 millones de pesos nada más, y tendremos realmente un parque que va a generar turismo, que va a promover empleo y que va a cambiar la estética de Samacá”.

El nuevo parque, según indicó el mandatario, también contará la historia del municipio a través de elementos relacionados con su patrimonio, producción, actividad minera, sector agropecuario y sitios turísticos.

Obras comenzarían en noviembre

La administración municipal estima que los trabajos tendrán una duración de diez meses. El alcalde indicó que la intención es iniciar las obras en noviembre y entregarlas aproximadamente en agosto, aunque se analiza un plan de contingencia para reducir los tiempos de ejecución.

“Con la ayuda de Dios aspiramos a iniciar en el mes de noviembre. Si habláramos así, lo entregaríamos aproximadamente en el mes de agosto de 2027. Estamos planteando un plan de contingencia para que se entregue en menos de diez meses”, puntualizó.

Castiblanco también reconoció el acompañamiento del representante a la Cámara Héctor David Chaparro y del exdiputado Rodrigo Rojas en las gestiones adelantadas ante el Gobierno Nacional para concretar los recursos destinados al proyecto.