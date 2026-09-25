ELN divulga nuevo testimonio de policías de la Dijín secuestrados en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un nuevo material divulgado por el ELN incorpora el testimonio del mayor Freddy Alexis Russi González, uno de los integrantes de la Dijín secuestrados el pasado 17 de agosto en la vía Cúcuta-Ocaña, en jurisdicción de Bucarasica, Norte de Santander.

En esta segunda grabación, difundida por esa organización armada, el uniformado realiza una serie de señalamientos sobre una presunta relación entre funcionarios de la Dijín y personas señaladas como integrantes de la disidencia de las Farc que lideraría Andrey Avendaño.

Según el testimonio atribuido al mayor Russi, durante 2025 y 2026 se habrían producido contactos entre funcionarios de un grupo de inteligencia de la Policía y fuentes humanas relacionadas, presuntamente, con esa estructura armada.

En el material también se menciona a una mujer identificada como Angie Jácome, quien permanece secuestrada junto con los tres uniformados.

Russi asegura que, al parecer, desde esos contactos se habría suministrado información utilizada en operaciones contra integrantes del ELN.

Entre los hechos que menciona está una operación en el sector de Filo Condón, donde, según su declaración, habrían muerto cinco integrantes de esa organización.

El uniformado también hace referencia a un presunto intercambio de información entre funcionarios de la Policía y personas vinculadas a la disidencia de las Farc, y menciona a otros integrantes de la institución que, de acuerdo con su versión, habrían tenido contacto con esas fuentes.

Hasta ahora, lo expuesto corresponde a la versión presentada por esa organización armada a través del testimonio de uno de los policías que permanece secuestrado.

El mayor Freddy Alexis Russi, la patrullera Erika Tatiana Monroy Hurtado y el patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña fueron secuestrados el 17 de agosto cuando se movilizaban por la vía Cúcuta–Ocaña, a la altura de La Curva, en Bucarasica.

Días después, el ELN confirmó que también mantenía en su poder a Angie Jácome y difundió una primera prueba de supervivencia.

La divulgación de este nuevo testimonio abre interrogantes sobre las acusaciones planteadas en el video y deja a la espera de que las autoridades competentes establezcan la veracidad, el alcance y las circunstancias de los hechos señalados.