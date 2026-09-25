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“Se prevé que Trump tenga una noche difícil”: Thomas Nides por elecciones legislativas en EE.UU.

Thomas Nides, diplomático y ejecutivo estadounidense, además de exembajador de en Israel entre 2021 y 2023, conversó con 6AM W acerca del discurso que dio el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU, pero también analizó las elecciones parlamentarias en EE.UU.

Elecciones en Estados Unidos

Nides mencionó que la guerra en Medio Oriente y las acciones del gobierno Trump contra los migrantes son dos aspectos fundamentales que influirán en la en las elecciones legislativas en Estados Unidos.

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De esta manera, señaló que los republicanos, partido de gobierno, tienen unas elecciones “difíciles”, pues los votantes “exigen mucho más de la persona que está en la Casa Blanca”.

Apuntó también que los hispanos no están felices con Trump y la población en general no ve la situación económica de buena manera.

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“Se prevé que Trump tenga una noche bastante difícil en noviembre”, señaló.

Declaraciones de Netanyahu

En su discurso ante la ONU, Netanyahu culpó a Turquía y a su presidente, Recep Erdoğan, de querer conquistar territorios en Siria e Israel.

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“Ese discurso que dio el primer ministro de Israel no va dirigida a la Asamblea General de la ONU, sino a los votantes en Israel”, indicó.

Y es que las elecciones en Israel se llevarán a cabo el martes 27 de octubre.

Escuche la entrevista completa aquí: