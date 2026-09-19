Tabla de posiciones de LaLiga: Así quedó tras la victoria del Barcelona frente al Sevilla

Tabla de posiciones de LaLiga de España: Así quedó tras victoria del Barcelona (Photo by Gongora/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El FC Barcelona mantiene un brillante inicio de temporada 2026/27 de LaLiga. Los Culés siguen con el invicto tras ganarle al 3-1 al Sevilla con hat-trick del capitán Raphinha en la visita al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán este sábado 19 de septiembre.

El brasileño acumula 9 tantos en 7 partidos jugados en el inicio del certamen español.

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Osasuna 1 - 1 Rayo Vallecano

Los Rojillos dejaron escapar la victoria en el estadio El Sadar tras el tanto del croata Ante Budimir al minuto 19´. El español Sergio Camello anotó el tanto del empate para el conjunto de Vallecas en el minuto 50´

Athletic Bilbao 0 - 0 Deportivo Alavés

El Athletic de Bilbao dejó ir la victoria frente al Alavés debido al penalti fallado de Oihan Sancet en el minuto 70´para Los Leones de Bilbao.

Celta de Vigo 5 - 0 Racing de Santander

El conjunto celeste goleó 5-0 Racing de Santander con goles de Hugo González, Ilaix Moriba, Miguel Román y doblete de Pablo Durán. Racing lleva un registro de 3 derrotas en 5 partidos.

Así queda la tabla de posiciones de la liga trass la victoria del FC Barcelona: