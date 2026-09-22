Real Madrid pide la salida del presidente Javier Tebas por “dañar la imagen del fútbol español”. (Photo by Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

No cesa el escándalo en el fútbol español por cuenta de las polémicas arbitrales que dejó el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

En las últimas horas, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticó los ataques del Real Madrid al arbitraje recordando que “un error arbitral” no supone una conspiración, provocando la airada respuesta del club blanco.

En un mensaje en X, Tebas escribió que “un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad”.

Polémicas del clásico y error aceptado

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, consideró que la clave del encuentro fue que el árbitro no expulsara a Cristian Romero y a Lee Kang-in por sendas entradas sobre Jude Bellingham y Fede Valverde.

El Comité Técnico de Árbitros reconoció este martes “un error claro y manifiesto” sobre una de las faltas a las que se refirió Mourinho, la entrada del jugador del Atlético Lee Kang-in, añadiendo que el VAR tenía que haber intervenido.

“Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia”, añadió el presidente de LaLiga, en un nuevo episodio del desencuentro que protagonizan desde hace tiempo Tebas y el Real Madrid.

“Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada”, aseguró. “Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped”, insistió Tebas.

“Grave e incomprensible”

Estas críticas provocaron la respuesta del Real Madrid: “Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace”.

“Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable”, añadió el equipo en un comunicado.

Según se detalló en el texto, Tebas “reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable”.

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El máximo responsable de LaLiga censuró la actitud del club madrileño. “Estamos en septiembre y ya dan LaLiga por adulterada. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común”, dijo.

“El Real Madrid es importantísimo para LaLiga. Pero afirmar que ‘LaLiga no vale nada’ sin él retrata el desprecio hacia los demás clubes, sus aficionados y su historia. La competición no es propiedad de nadie”, concluyó.

El Real Madrid consideró que Tebas “continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo” antes de reclamar un cambio a la cabeza del campeonato español.

“A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad”, cerró el conjunto merengue.

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