Ciudadano estuvo secuestrado durante 24 horas en zona rural de Barbacoas

Barbacoas-Nariño

En desarrollo de operaciones militares en zona rural de Barbacoas, Nariño, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 14, en coordinación con la Policía Nacional, lograron el rescate de un ciudadano que había sido privado de la libertad.

El Ejército informó que la operación se inició luego de conocerse la información del secuestro en la vereda Arenal.

Al llegar a la zona las tropas lograron ubicar a la víctima y cerrar el cerco sobre el grupo delincuencial autodenominado ‘Los Santos’ señalado como responsible del plagio.

Los secuestradores se enfrentaron a los uniformados quienes lograron rescatarlo sano y salvo.

Durante la operación también fue capturado en flagrancia uno de los presuntos integrantes de esta organización delincuencial. Asimismo, fueron incautados un revólver calibre 38, 49 cartuchos de diferentes calibres y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Una vez puesto a salvo, el ciudadano recibió valoración inicial y posteriormente fue trasladado para el encuentro con sus familiares.

El capturado y el material incautado fueron trasladados para adelantar los actos urgentes y el proceso de judicialización correspondiente.