Todo listo para ‘La Mejor Taza Nariño 2026′

Pasto-Nariño

Del 25 al 27 de septiembre Pasto será escenario de la feria La Mejor Taza 2026, que se realiza anualmente en el departamento. El encuentro que brinda escenarios académicos, subastas y concursos entre otros exalta la cultura cafetera de familias de 41 municipios del departamento en donde se cultiva café.

Según Prinith Jurado Erazo, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, esta edición de la feria se desarrolla a partir de dos ejes: la apropiación y el consumidor final, para que la ciudadanía reconozca y diferencie los cafés de alta calidad; y la agroindustria, con acceso de los pequeños productores a nuevas tecnologías para optimizar las características del grano nariñense.

La funcionaria destacó que el café se ha consolidado como un circuito de producción para la transición hacia economías legalizadas, impulsando alternativas de transformación territorial en zonas como Ricaurte y Tumaco.

Compradores y representantes internacionales de Estados Unidos, Suecia, Chile, Australia, Alemania, Francia, Taiwán, Jordania y Lituania han confirmado su participación para conocer, catar y descubrir la calidad de los cafés de la región.

Para el primer día de feria este viernes 25 de septiembre se tiene prevista la Inauguración del Campeonato de catación con un panel internacional, campeonato Regional de Aeropress, concurso de mujeres baristas, master coffee y talleres entre otras actividades que se extenderán hasta el 27 de septiembre en el Centro de Eventos Andino.