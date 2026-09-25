En el Campus Party ConTIC Seguro 2026 la IA y la robótica al alcance de los ciudadanos

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) llevará a Norte de Santander una jornada dedicada a la tecnología, la innovación y la seguridad digital. Se trata del Campus Party ConTIC Seguro 2026, que se realizará este jueves 24 y viernes 25 de septiembre en la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario.

El encuentro tendrá actividades gratuitas de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y estará dirigido a estudiantes, docentes, emprendedores y personas interesadas en conocer nuevas herramientas digitales. Para participar es necesario realizar una inscripción previa.

¿Que es ConTIC Seguro?

ConTIC Seguro es una iniciativa del Ministerio TIC que busca promover el uso responsable de las tecnologías digitales. En esta edición, la propuesta combina conferencias con experiencias prácticas para que los asistentes conozcan diferentes áreas de la transformación digital.

Uno de los espacios principales será la Feria de Experiencias de Innovación Digital, donde los asistentes podrán interactuar directamente con diferentes desarrollos tecnológicos, entre ellos habrá un brazo robótico capaz de jugar piedra, papel o tijera mediante visión artificial, además de un sistema que utiliza tecnología para apoyar la identificación de enfermedades pulmonares a partir de radiografías.

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También se presentarán experiencias relacionadas con inteligencia artificial, robótica, innovación y emprendimiento, con el propósito de acercar estas tecnologías al público de una manera práctica.

El evento contará con conferencias sobre este tema a cargo de expertos como Luis Fernando Fossi Becerra y Deisy Carolina Ramírez Conde.

En el espacio “Conectarnos sin hacernos daño” se abordarán temas como el ciberacoso, la sextorsión, los discursos de odio y la violencia de género, además de estrategias relacionadas con la prevención y el autocuidado en internet.

De esta manera, la programación busca que los ciudadanos también conozcan los riesgos asociados al entorno digital y aprendan a utilizar estas herramientas de forma más segura.