Detenido tras degollar a una trabajadora sexual e intentar matar a otra en Bormujos

Un joven de 20 años ha sido detenido tras degollar con un cúter a una trabajadora sexual de 41 años e intentar asesinar a otra en un apartamento turístico de Bormujos (Sevilla), un crimen tras el que manifestó su intención de matar a mujeres en situación de prostitución, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El suceso se produjo entre las 22:30 y las 23:00 horas de este jueves después de que el presunto asesino, residente en un municipio vecino de la comarca del Aljarafe, hubiera contactado a través de internet con dos mujeres para citarse en un apartamento ubicado en un complejo próximo al hotel Vértice pero ajeno a esta empresa.

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Una vez en el inmueble, el joven habría intentado acabar con la vida de ambas mujeres, aunque una de ella logró huir del lugar, mientras que la otra fue degollada con un cúter tras haber sido atacada previamente.

Ni la víctima ni la superviviente, ambas de origen colombiano, mantenían supuestamente ningún tipo de relación con el agresor, que tiene nacionalidad española y origen dominicano.

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Tras cometer el crimen, el ahora detenido abandonó el inmueble y se dirigió ensangrentado a un bar cercano, donde confesó lo ocurrido ante los presentes.

Paralelamente, fue alertado el servicio de Emergencias 112 Andalucía y se indicó la ubicación del agresor, por lo que agentes de la Policía Local de Bormujos se personaron en el lugar y lo detuvieron sin que opusiera resistencia, tras lo que fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

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Según las fuentes, al parecer el arrestado presentaba intenciones suicidas y un estado de posible enajenación mental, y le han sido intervenidas diversas anotaciones con pasajes bíblicos.

Investigan el alojamiento

Los investigadores trabajan para determinar además si este tipo de alojamientos son utilizados de forma habitual para la explotación de la prostitución en la zona.

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Fuentes vecinales han informado a EFE de que la comunidad de propietarios del edificio de apartamentos, donde al parecer una de las mujeres tenía alquilado uno de los inmuebles, ha facilitado a la Guardia Civil imágenes de las cámaras con las que cuenta el complejo, donde ha sido precintada una papelera.

El arrestado permanece bajo custodia en la comandancia de la Guardia Civil en Montequinto, en el municipio de Dos Hermanas, a la espera de pasar a disposición judicial.

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Por su parte, los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar la muerte de la mujer, cuyo cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla para practicarle la autopsia que determinará las causas exactas de la muerte.

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