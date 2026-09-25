Aerocivil propone controles para viajeros con procesos judiciales y refuerza revisión de antecedente

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Caracol Radio conoció en primicia que la Aeronáutica Civil prepara cambios al Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC 160) que incluyen nuevas disposiciones para el manejo de pasajeros con procesos judiciales o administrativos y mayores controles sobre las personas que tienen acceso a zonas restringidas de los aeropuertos.

El proyecto de resolución señala que entre las categorías especiales de pasajeros estarán las “personas sujetas a proceso judicial o administrativo”, junto con personas en condiciones jurídicas especiales, deportadas, no admisibles, desmovilizadas y personas con diagnóstico de enfermedad mental.

Uno de los cambios establece que las aerolíneas deberán realizar una evaluación del riesgo cuando transporten personas sometidas a este tipo de procesos.

De acuerdo con el proyecto, los operadores de transporte aéreo comercial regular deberán implementar “una evaluación y/o análisis de riesgos de los pasajeros potencialmente perturbadores”, con el propósito de determinar, bajo los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, el nivel de amenaza para el desarrollo normal del vuelo.

La propuesta agrega que las aerolíneas deberán establecer las medidas de seguridad que se aplicarán “antes, durante y al finalizar el vuelo”, así como procedimientos para mantener la seguridad a bordo cuando viajen personas bajo procedimientos especiales, judiciales o administrativos.

Pilotos y aerolíneas deberán ser informados

Otro de los cambios planteados establece que la información sobre estos pasajeros deberá llegar oportunamente tanto a la compañía aérea como al comandante de la aeronave.

“La Aerocivil se asegurará que tanto el Explotador de aeronaves como el Piloto al mando, sean informados de manera oportuna y conforme a los procedimientos establecidos”, indica el proyecto borrador.

La finalidad, según el documento, es que puedan aplicarse “los controles y medidas de seguridad correspondientes”.

Revisión de antecedentes para trabajadores aeroportuarios

El proyecto también modifica las reglas sobre verificación de antecedentes de las personas que tienen acceso a zonas de seguridad restringidas.

La Aerocivil plantea que se realicen verificaciones a quienes tengan acceso sin escolta a estas áreas, a quienes apliquen controles de seguridad y a quienes tengan acceso a información delicada de seguridad de la aviación.

La propuesta establece que los administradores, gerentes de aeropuertos, concesionarios y operadores de aeronaves, según sus competencias, deberán verificar los antecedentes, incluidos los judiciales, de las personas a quienes se pretenda otorgar este tipo de acceso.

El documento precisa que el propósito de esta revisión será “evaluar la idoneidad y el nivel de riesgo para la seguridad de la aviación civil”.

Entre los antecedentes que deberán ser considerados están las condenas definitivas relacionadas con delitos como apoderamiento o desvío de aeronaves, tráfico y trata de personas, tráfico de estupefacientes, utilización ilegal de pistas de aterrizaje, fabricación o porte de armas, terrorismo, amenazas, delitos contra la libertad e integridad sexuales y extorsión.

Tener antecedentes no implicaría automáticamente perder el acceso

Uno de los puntos relevantes de la propuesta es que la existencia de antecedentes penales no significa, por sí sola, que una persona quede automáticamente excluida de trabajar o ingresar a determinadas áreas aeroportuarias.

El proyecto plantea que se debe realizar una evaluación objetiva y documentada de los factores de riesgo y aplicar los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

El proyecto borrador también establece que las verificaciones de antecedentes no se realizarían únicamente al momento de autorizar el acceso.

Asimismo, para el personal de seguridad y las personas con acceso a información delicada de seguridad se plantea una revisión por lo menos una vez al año.