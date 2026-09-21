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21 sep 2026 Actualizado 12:20

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Incautan en Dosquebradas 200 kilos de marihuana que habrían llegado desde Cauca

La sustancia, al parecer, pertenece a Cordillera y se iba a distribuir en varias zonas del área metropolitana.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira

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Una vivienda del barrio Santa Teresita, en Dosquebradas, estaría siendo utilizada como punto de almacenamiento de grandes cantidades de estupefacientes que posteriormente serían distribuidos en diferentes sectores del municipio. En el inmueble, las autoridades encontraron 200 kilos de marihuana, además de base de coca y miles de dosis de bazuco.

La investigación señala que la marihuana habría sido transportada desde el departamento del Cauca y tendría como destino las redes locales de distribución asociadas a la estructura criminal Cordillera. Solo este cargamento fue valorado en aproximadamente $300 millones en el mercado ilegal.

Durante el procedimiento también fueron encontrados más de 2.100 gramos de base de coca y más de 6.600 dosis de bazuco, sustancias que, según las autoridades, estaban preparadas para ser comercializadas en distintos puntos de Dosquebradas.

El operativo permitió además avanzar sobre una red identificada como ‘Los Libertadores’, que tendría presencia en Santa Teresita y otros sectores del municipio. Las investigaciones señalan a alias ‘Tasmania’ como su presunto cabecilla.

De acuerdo con las autoridades, después de almacenar los estupefacientes en el inmueble, la organización presuntamente los distribuía mediante diferentes modalidades conocidas dentro de la estructura como ‘la piña’, ‘el punto’ y ‘la ensalada’.

El resultado vuelve a poner bajo seguimiento la ruta utilizada para trasladar marihuana desde Cauca hasta el área metropolitana de Pereira, donde las autoridades vienen investigando su posterior distribución a través de estructuras delincuenciales locales.

Según el balance entregado por la Policía, durante este año han sido incautadas alrededor de cuatro toneladas de estupefacientes en la jurisdicción de la Metropolitana de Pereira, como parte de diferentes operaciones contra las redes de tráfico y distribución de drogas.

Sebastián Grajales

Sebastián Grajales

Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...

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