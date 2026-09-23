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23 sep 2026 Actualizado 23:44

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América vs. Águilas / Composición: Caracol Radio

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🔴 EN VIVO América vs. Águilas Doradas, fecha 12 de Liga colombiana: siga acá el minuto a minuto

El cuadro Escarlata busca un triunfo que lo comience a dejar perfilado hacia la clasificación.

Continúa la fecha 12 de la Liga colombiana con el juego en Cali entre América y Águilas Doradas. El conjunto Escarlata, que venía invicto hasta la jornada 10, perdió la racha con Pasto en condición de local y luego igualó contra Tolima en su visita a Ibagué.

El equipo de David González se mantiene como líder en la tabla de posiciones con 21 puntos, a dos de Millonarios. Por su parte, Águilas sigue fuera del grupo de las ocho con 11 unidades y sus dos más recientes encuentros fueron derrota ante Nacional y empate frente a Deportivo Pereira.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de América vs. Águilas Doradas


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