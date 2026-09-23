Mercado Público de Santa Marta se prepara para reabrir con 140 toneladas de alimentos. Foto: Alcaldía de Santa Marta

El abastecimiento de alimentos comenzó a normalizarse en el Mercado Público de Santa Marta, luego de dos días en los que se había dificultado el ingreso de productos de primera necesidad por la situación de orden público registrada en la ciudad.

Este miércoles ingresaron las primeras dos tractomulas con cerca de 70 toneladas de productos perecederos, entre frutas y verduras, provenientes de los mayoristas que comercializan sus productos en las plazas del Mercado Público. El traslado contó con acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y la Policía.

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Lourdes Zabaleta, administradora del Mercado Público, explicó que el operativo permitirá continuar con el ingreso de alimentos durante la noche y la madrugada. “En estos momentos nuestro Mercado Público está recibiendo dos mulas que corresponden a 70 toneladas de productos perecederos entre frutas y verduras”, señaló.

La funcionaria indicó que otras dos tractomulas llegarán en las próximas horas, para completar un total de 140 toneladas destinadas al abastecimiento de la ciudad. “A lo largo de la noche y la madrugada vamos a seguir recibiendo otras dos mulas para un total de 140 toneladas de entre frutas y verduras aquí en nuestra plaza para abastecer la ciudad de Santa Marta”, afirmó.

Zabaleta también hizo un llamado a los comerciantes para retomar sus actividades y aseguró que cuentan con acompañamiento de las autoridades para abrir sus establecimientos. “Invitamos a todos los comerciantes a que vengan y tengan la seguridad de que pueden abrir sus negocios a los clientes que normalmente vienen a abastecerse aquí en nuestro mercado”, manifestó.

Con este ingreso de alimentos, la administración distrital busca recuperar la normalidad comercial de la central de abastos y garantizar la disponibilidad de productos de la canasta básica para los samarios.

La Alcaldía anunció que este jueves el edificio central y las diferentes plazoletas del Mercado Público funcionarán a puertas abiertas. La jornada estará acompañada por patrullajes continuos y vigilancia fija de la Policía Nacional, como parte del esquema de seguridad dispuesto para comerciantes y compradores.