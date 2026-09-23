Hoteleros reportan cancelaciones de reservas y baja ocupación en zonas turísticas del Magdalena. Foto del Archivo

Cotelco Magdalena reportó cancelaciones y solicitudes de aplazamiento de reservas, mientras algunos establecimientos ubicados entre Neguanje y Palomino registran ocupaciones que no superan el 15 %.

La disminución en el ritmo de reservas también se evidencia en sectores turísticos de Santa Marta como El Rodadero, Bello Horizonte, Pozos Colorados, Don Jaca, el Centro Histórico y Taganga. Sin embargo, el gremio señala que estos establecimientos continúan recibiendo visitantes.

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Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, advirtió que las afectaciones no se limitan a los empresarios del sector, sino que tienen impacto sobre toda la cadena turística.

“Los hoteleros trabajamos las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. No acabamos de salir de una situación cuando ya estamos enfrentando otra. Hoy nos preocupan las cancelaciones de reservas porque afectan a los trabajadores, proveedores y familias que dependen del turismo”, señaló García Silva.

Ante este panorama, Cotelco Magdalena respaldó las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional y las autoridades para fortalecer la seguridad, pero pidió que la presencia institucional se mantenga de manera permanente en los corredores turísticos y las zonas rurales del departamento.

“Es fundamental que la Policía, el Ejército, la Armada y las demás instituciones competentes nos acompañen de manera permanente, no solo durante las situaciones de emergencia o las temporadas altas”, sostuvo el dirigente gremial.

Cotelco indicó que el acompañamiento de las autoridades busca generar confianza entre residentes, empresarios y visitantes, especialmente de cara a una de las temporadas que representa un movimiento importante para la actividad turística.

El gremio manifestó además su disposición para continuar trabajando con las instituciones en la recuperación de la confianza y la protección del empleo que depende de este sector.