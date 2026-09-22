Presidenta de Costa Rica llegó a Barranquilla: “Somos aliados en erradicar el narcoterrorismo”

A su llegada a Barranquilla, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destacó la alianza entre Colombia y Costa Rica para enfrentar el narcoterrorismo, previo al encuentro bilateral que sostendrá con el presidente Abelardo de la Espriella.

Fernández aseguró que ambos gobiernos comparten un objetivo común: “erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos”, y resaltó los vínculos históricos entre las dos naciones.

La mandataria costarricense afirmó que colombianos y costarricenses son pueblos hermanos y sostuvo que, frente a un desafío de esta magnitud, “la unión es el camino para la prosperidad compartida”.

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La presidenta Fernández expresó además su expectativa de que la reunión bilateral permita concretar resultados y fortalecer la cooperación entre ambos países frente a los desafíos de seguridad.

El encuentro en Barranquilla abordará la agenda de cooperación entre Colombia y Costa Rica, con especial atención a la lucha contra las estructuras vinculadas al narcotráfico y el narcoterrorismo.