Policía llevó el Plan Desarme hasta las calles de Magangué

En Magangué hubo una jornada en la que la Policía no salió solamente a vigilar las calles. Esta vez, los uniformados llegaron con palabras, diálogo y un mensaje sencillo que buscaba quedarse dando vueltas en la cabeza de quienes los escuchaban: “Es mejor amarse que armarse”.

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El Parque de Las Américas y el muelle fluvial fueron los escenarios escogidos para desarrollar el Plan Desarme, una actividad preventiva dirigida especialmente a habitantes de calle que permanecen o transitan por estos concurridos sectores del municipio.

Más que hablar de armas, la jornada buscó hablar de vida. Los policías conversaron con los ciudadanos sobre las consecuencias que puede dejar una riña cuando aparecen cuchillos, navajas u otros elementos capaces de convertir una discusión de pocos minutos en una tragedia para toda una familia.

La iniciativa hace parte de las acciones preventivas que históricamente ha desarrollado la Policía Nacional bajo el lema “Es mejor amarse que armarse”, orientadas a desestimular la violencia y promover la solución pacífica de los conflictos.

Entre el movimiento cotidiano del parque y la actividad propia del muelle, los uniformados aprovecharon cada conversación para insistir en el respeto, la tolerancia y el autocuidado. La apuesta es sencilla: que ante una diferencia aparezca primero la palabra y no un arma.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el componente humano de estas intervenciones: “Queremos que cada ciudadano comprenda que ninguna diferencia justifica poner en riesgo una vida. Nuestro llamado es a resolver los conflictos mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto. Como lo dice nuestra campaña: es mejor amarse que armarse”.

La actividad también permitió acercar a la Policía a una población que diariamente enfrenta condiciones de vulnerabilidad. Allí, en espacios abiertos y sin mayores formalismos, el uniforme se convirtió en una oportunidad para escuchar, orientar y recordar que la seguridad también se construye evitando que los conflictos cotidianos terminen en hechos violentos.

El mensaje quedó sembrado entre el Parque de Las Américas y las orillas del Magdalena: desarmarse no consiste únicamente en dejar un cuchillo a un lado; también significa desarmar la rabia, contener el impulso y entender que ninguna pelea vale una vida. En Magangué, la consigna volvió a escucharse clara: es mejor amarse que armarse.