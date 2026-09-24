Incautada marihuana en modalidad de encomienda en Gambote

La encomienda iba rumbo a su destino, pero el viaje terminó antes de tiempo. Un control de la Policía Nacional en el peaje de Gambote, jurisdicción de Arjona, permitió descubrir tres paquetes que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, quienes adelantaban labores de registro y control en el kilómetro 62 de la Ruta 9005, vía San Onofre–Cartagena.

Durante el operativo, los policías hicieron la señal de pare a un tractocamión afiliado a una empresa de transporte de carga, que se desplazaba cubriendo la ruta Medellín–Cartagena.

Al verificar la carga y las encomiendas transportadas, los uniformados ubicaron tres paquetes envueltos en plástico transparente. En su interior encontraron una sustancia vegetal de color verde que, por su olor, color y textura, presentaba características semejantes a la marihuana.

El procedimiento contó además con el acompañamiento de integrantes del Batallón de Infantería de Marina No. 13 de Malagana, en desarrollo de los controles conjuntos que se vienen realizando sobre este importante corredor vial del departamento.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el material encontrado registró un peso neto de 1.455 dosis. La sustancia fue incautada y posteriormente dejada a disposición de la autoridad competente para los respectivos procedimientos judiciales.

“Nuestros controles en las carreteras de Bolívar son permanentes. Seguiremos trabajando articuladamente con las Fuerzas Militares para impedir que los corredores viales sean utilizados para el transporte de sustancias ilícitas”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades buscan establecer quién envió la encomienda y quién debía recibirla, mientras continúan reforzando los controles sobre vehículos de carga y transporte de mercancías que ingresan y salen del departamento.