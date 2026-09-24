Capturados dos hombres que, presuntamente, acababan de hurtar en el oriente de Cartagena

En desarrollo de la ofensiva permanente contra el hurto en el marco del “Plan avispa” y demás delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, la Policía Nacional en Cartagena continúa desplegando todas sus capacidades institucionales en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, obteniendo resultados significativos en materia de prevención, control y judicialización.

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En las últimas horas, gracias a una denuncia oportuna y la rápida reacción de los uniformados permitieron frustrar la huida de dos hombres que, presuntamente, acababan de cometer un hurto en el barrio Olaya Herrera, sector Cuatro Vientos.

Los hechos se registraron en horas de la tarde, cuando una joven, se acercó a los uniformados de la Zona de Atención, para informar que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta la habían intimidado, hurtadole sus pertenencias.

De inmediato los uniformados iniciaron la búsqueda por el sector, lo que permitió ubicarlos metros más adelante.

Al practicarles el registro, le encontraron en su poder los elementos referenciados anteriormente, y un arma cortopunzante tipo cuchillo.

Por estos hechos fueron capturados en flagrancia “Daniel y Keyner” de 21 y 23 años, por el delito de hurto.

Los dos detenidos, la motocicleta y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el presunto delito de hurto y será la autoridad judicial competente la encargada de definir su situación jurídica.

Este resultado evidencia la importancia de la denuncia oportuna y la reacción inmediata de los uniformados, permitiendo actuar en cuestión de minutos y recuperar las pertenencias de la víctima.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia, las acciones operativas continúan de manera contundente en los diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de contrarrestar los flagelos que afectan la seguridad y la convivencia.”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.