Contralor Jorge Laverde y Alcalde Dumek Turbay visitaron proyecto de Protección Costera

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, junto al contralor general Jorge Laverde Vargas recorrieron varias megaobras en la ciudad, en el marco de “la Vuelta a Colombia por el Control”, una serie de visitas regionales y territoriales en las que el ente de control fiscal verifica el avance de proyectos clave para las ciudades y el cumplimiento de compromisos con las comunidades.

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La primera parada fue en el Gran Malecón del Mar, donde se verificó el avance de la obra que actualmente es de un 70 %, a pocas semanas de la apertura de los dos kilómetros de su primer tramo: el próximo 15 de octubre y cuya inversión fue de $208.988 millones.

El alcalde le presentó al contralor los avances de la megaobra turística que transformará la relación de la ciudad con su mar y que se consolida como uno de los proyectos de mayor impacto para cartageneros y visitantes.

El megaproyecto está activo en sus diferentes frentes como Mirador del Sol, protección costera o Playa Azul, generando a la fecha más de 480 empleos.

Posteriormente, el contralor Laverde y el alcalde Dumek Turbay visitaron las playas de Bocagrande para recorrer las obras del Proyecto de Protección Costera, donde David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional del Gestion del Riesgo de Desastres, afirmó que este proyecto será referente para todo el litoral y costas del Caribe y del Pacífico.

La terminación de toda la obra de Protección Costera Fase 1, que comprende desde Playa 1 hasta Playa 5 (es decir, Playa Hollywood frente al Hotel Caribe hasta la Playa al frente del Centro Comercial Plaza Bocagrande), estará lista para abril de 2027.

Por su parte, las plantas de bombeo de Calle 8 y Calle 10, entre las playas 4 y 5 estarán listas el 1 de noviembre para ser entregadas, después de pruebas de funcionamiento, el 28 de diciembre al Distrito.

Durante el recorrido, el Contralor General conoció de primera mano los detalles de obras que se destacan por la calidad de sus materiales, la planeación de su inversión, el equipamiento proyectado y la participación activa de las comunidades, elementos que, según explicó, representan buenas prácticas que la Contraloría busca validar para que puedan ser replicadas en otras regiones del país.

El alcalde Dumek Turbay resaltó ante el jefe del órgano de control que el Gran Malecón del Mar no solo serán obras para entregar, sino proyectos pensados para permanecer en el tiempo.

“Vamos a llevar estas obras a feliz término, no solamente para terminarlas, ponerlas en funcionamiento y abrirlas al disfrute de todos los cartageneros y visitantes, sino para garantizar su mantenimiento durante muchos años. Queremos que esta sean escenarios e infraestructuras que la ciudad pueda disfrutar siempre”, afirmó el mandatario.

La Rueda del Gran Malecón del Mar será la más grande y moderna de Sudamérica

Uno de los componentes que presenta mayores resultados en el Gran Malecón del Mar, evidenciado por el contralor y el alcalde, es la protección costera, que alcanza el 84 % de ejecución, con los espolones 7, 8, 9 y 10 completamente terminados. Estas estructuras hacen parte de la estrategia para proteger el litoral cartagenero frente a los efectos del oleaje y la erosión marina.

De igual manera, en el Sector 1, correspondiente al tramo Playa Azul–ingreso al Túnel de Crespo, la ejecución supera al 90 %. Allí se están ejecutando labores finales en el chiringuito, el Centro de Atención al Turista, los baños, las redes y el sendero peatonal. El paisajismo, por su parte, registra un avance superior al 51 %.

También continúa la construcción del parque lineal, correspondiente al Sector 2, que va en más del 53 % de ejecución, mientras el sendero peatonal llega al 18 %. Este componente permitirá incorporar nuevos espacios para caminar, disfrutar y permanecer frente al mar.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el Mirador del Sol, donde estará ubicada la “Rueda de Cartagena”. Esta plataforma actualmente registra un 44 % de avance. De los 183 pilotes contemplados para su estructura, ya se han fundido 128, mientras se han instalado 153 capiteles, 240 prelosas y 194 vigas, además de 2.915 metros cuadrados de placa de contrapiso. También se reportan 70 pilotes pintados.

El alcalde Dumek Turbay le expuso al contralor Jorge Eliecer Laverde que “la Rueda de Cartagena del Gran Malecón del Mar será la más grande y moderna de Sudamérica”, según lo previsto en el diseño y lo acordado con el contratista del proyecto.

Por su parte, el Sector 3, correspondiente al tramo Marbella, registra más del 33 % de avance, con un 61 % en la fabricación del muro y un 60 % en su instalación, mientras continúan las actividades constructivas de este frente.

La megaobra, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2027, actualmente genera 489 empleos, de los cuales 427 corresponden a hombres y 62 a mujeres.

Con el avance simultáneo de sus diferentes frentes, el Gran Malecón del Mar continúa consolidándose como una de las principales intervenciones de infraestructura, protección costera, espacio público y turismo que actualmente desarrolla la Alcaldía Mayor de Cartagena.

El Gran Malecón del Mar abrirá sus primeros 2 kilómetros el próximo 15 de octubre con un gran evento de ciudad que mostrará la magnitud de esta transformación. Incluso antes de su inauguración oficial, los cartageneros ya se han apropiado del espacio, recorriéndolo diariamente para hacer ejercicio, caminar y disfrutar de este nuevo punto de encuentro frente al mar.