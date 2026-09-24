Redada antidrogas en Bolívar: nueve capturados y más de 535 dosis de estupefacientes incautadas

Una ofensiva contra el expendio de drogas en pequeñas cantidades dejó nueve personas capturadas en menos de 48 horas en cuatro municipios de Bolívar. Los operativos fueron desplegados por uniformados de la Policía Nacional en Villanueva, Arjona, El Carmen de Bolívar y Maríalabaja.

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Las acciones se concentraron en diferentes sectores identificados por las autoridades como puntos donde presuntamente se estaría comercializando droga. Registros, controles y labores de vigilancia permitieron ubicar a los nueve señalados expendedores.

Durante los procedimientos fueron incautadas más de 535 dosis de estupefacientes, entre marihuana, cocaína y base de coca, sustancias que, según las autoridades, estarían listas para ser distribuidas y comercializadas en estos municipios.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que, de acuerdo con la información suministrada por la Policía, los nueve capturados registran anotaciones judiciales por el mismo delito, por lo que las autoridades buscan establecer su posible reincidencia y vínculos con redes dedicadas al expendio local.

Los procedimientos hicieron parte de las acciones que adelanta la Policía Nacional para cerrarles espacios a quienes presuntamente utilizan calles, parques y otros sectores de los municipios para la comercialización de sustancias estupefacientes.

“Estamos llegando a los sectores donde la comunidad nos ha pedido mayor presencia. Estos nueve resultados en menos de 48 horas demuestran que mantenemos una ofensiva permanente contra el tráfico local de estupefacientes. Seguiremos trabajando para evitar que estas sustancias lleguen especialmente a nuestros niños, niñas y jóvenes”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los nueve capturados, junto con los estupefacientes incautados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conducta contemplada en el artículo 376 del Código Penal colombiano.

La Policía en Bolívar anunció que los operativos continuarán en los municipios del departamento y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna los puntos de expendio y cualquier actividad relacionada con la comercialización de sustancias ilícitas.