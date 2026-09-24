Procuraduría pone la lupa en la prestación eficaz de los servicios públicos

A partir de la fecha la Procuraduría General de la Nación tendrá una Procuraduría Nacional Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos, del más alto nivel, para vigilar y garantizar su prestación eficiente en todo el territorio nacional.

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El Procurador General, Gregorio Eljach Pachecho, hizo el anuncio durante su intervención en el Congreso de Andesco, en Cartagena, donde detalló que la nueva delegada tendrá funciones mixtas, es decir, de intervención, prevención y disciplinarias.

En ese sentido, conocerá de las conductas disciplinarias relacionadas con la prestación de los servicios públicos y domiciliarios, garantizando la prestación, su continuidad y calidad, así como la aplicación tarifaria, los subsidios y su cadena de suministros.

De igual forma, hará seguimiento a la prestación de los servicios públicos, domiciliarios y esenciales, en especial los de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, combustibles y también de telecomunicaciones, dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de promover su prestación eficiente, continua y de calidad.

La delegada vigilará la cadena de suministro y los subsidios y las contribuciones previstas en la ley para los servicios públicos, domiciliarios, así como a los mecanismos de financiación, destinados a garantizar su prestación eficiente y el acceso a los usuarios.