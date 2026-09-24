Cinco hombres que estarían comprometidos en violencia doméstica en Bolívar fueron asegurados

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios a cinco hombres que, en procesos distintos, habrían agredido, verbal, física y sicológicamente a sus familiares en Bolívar.

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El primer hecho se registró en el barrio Bavaria del corregimiento de Pasacaballo en Cartagena. Al parecer, en enero de 2024, febrerode 2025 y julio de 2026 el procesado de, 34 años intimidó a su padrede 72 años, madrastra y hermana con un arma cortopunzante. También habría destruido bienes y enseres. La captura de esta persona se concretó el pasado 27 de agosto.

Otro de los hechos ocurrió en el barrio La Cruz de Turbaco donde un hombre de 40 años presumiblemente maltrató durante los dos años de convivencia a su pareja,de 22 años. La Policía Nacional fue la encargada de detener al señalado agresor, el pasado 11 de septiembre en el sector del Recreo del referido municipio.

Por hechos similaresun hombre de 31 años fue judicializado en Turbaco. Al parecer, desde el 2019 vendría sometiendo a malos tratos a su compañera sentimental de 27 años. El procesado fue capturado el pasado 21 de septiembre en el sector de Plan Parejo.

Entre tanto, en Mompox fue asegurado otro supuesto agresor, de 31 años. Según la investigación, desde 2022 vendría golpeando a mujer, de 31 años; a quien además amenazaría con quitarle a su hijo, recién nacido,y de restringirle las ayudas económicas. El hombre fue capturado el 13 de septiembre en ese municipio.

Finalmente, en el barrio La María de Cartagena fue privado de la libertad un hombre que, se cree, agredió por celos a su pareja durante un año. La mujer habríasido amenazada con asesinarla si iniciaba una nueva relación.