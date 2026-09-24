Cartagena fue escenario de la V edición de los Premios “La Muralla ¡Soy Yo!”

El Teatro Adolfo Mejía fue escenario de la ceremonia de premiación de la quinta edición de los Premios “La Muralla ¡Soy Yo!: por la protección de la niñez y la adolescencia”, una iniciativa liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Fundación Renacer que, desde hace 17 años, promueve acciones de prevención, sensibilización y movilización social para enfrentar las violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes.

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La ceremonia, realizada en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual, reunió a representantes de organizaciones sociales, comunidades, instituciones educativas, colectivos juveniles, universidades, organizaciones basadas en la fe y empresas del sector turístico que trabajan desde diferentes territorios de Colombia en la promoción y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.

Durante la gala fueron reconocidas siete iniciativas que se destacaron por sus experiencias y acciones encaminadas a prevenir la trata de personas y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), así como por sus aportes a la construcción de entornos seguros y protectores.

El Distrito de Cartagena recibió reconocimiento especial

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el reconocimiento especial otorgado al Distrito de Cartagena, por las acciones que viene desarrollando la administración del alcalde Dumek Turbay Paz en materia de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y protección integral de sus derechos.

El galardón fue recibido por la gestora social, Liliana Majana, quien destacó que la ciudad fuera nuevamente escenario de esta iniciativa que articula a diferentes sectores alrededor de la protección de la niñez.

“Cartagena le da la bienvenida a la quinta edición de los premios La Muralla Soy Yo, un espacio que busca reconocer y exaltar la labor de estas organizaciones del país que vienen haciendo un gran trabajo en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes”, manifestó Majana.

La gestora social resaltó, además, las acciones que desde el Distrito se vienen impulsando para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

“Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo de mi esposo Dumek Turbay, son muchas las acciones que se vienen adelantando para hacer de Cartagena un entorno seguro y protector para nuestros niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

Este reconocimiento se suma al trabajo articulado que durante años han desarrollado la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Fundación Renacer a través de “La Muralla ¡Soy Yo!”, estrategia que nació como una apuesta de ciudad y que hoy amplió su alcance para reconocer experiencias desarrolladas en diferentes regiones de Colombia.

Más de 60 organizaciones participaron en la convocatoria

La quinta edición de los Premios “La Muralla ¡Soy Yo!” abrió su convocatoria a organizaciones sociales, redes comunitarias, instituciones educativas, colectivos juveniles, empresas del sector turístico, universidades y organizaciones basadas en la fe que desarrollaran experiencias significativas en la promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Más de 60 organizaciones de diferentes territorios del país participaron en el proceso de postulación. A partir de las experiencias presentadas fueron seleccionadas las iniciativas que llegaron a la etapa final y posteriormente resultaron ganadoras en las siete categorías y reconocimientos establecidos.

“Es un proceso largo. El trabajo con las comunidades, reconocer las comunidades. Ellas se inscribieron, se hizo una convocatoria nacional, se inscribieron de distintos territorios y los mejores trabajos que se están haciendo son los que quedan nominados”, explicó Luz Stella Cárdenas Ovalle, directora de la Fundación Renacer.

La directora de la Fundación Renacer señaló que la cantidad de organizaciones participantes evidencia el trabajo que se desarrolla desde los territorios y la necesidad de seguir articulando esfuerzos para enfrentar la explotación sexual comercial.

“Se presentaron más de 60 organizaciones para ser parte de los premios La Muralla Soy Yo. Lamentablemente no podían ser tantos, entonces se escogieron algunos. Pero lo que se premia es el trabajo, el esfuerzo de las comunidades en luchar contra la explotación sexual y el trabajo, obviamente, articulado con la empresa privada y con las organizaciones del Estado para poder lograr la protección de los niños y las niñas”, afirmó.

Las iniciativas reconocidas en esta quinta edición

En la categoría Redes comunitarias, el premio fue para Asimregp Riohacha, por su trabajo desarrollado desde el territorio.

En Colectivos juveniles, el reconocimiento fue para el Semillero Stop ESCNNA Unicolombo, iniciativa que representa el papel de los jóvenes en los procesos de prevención y sensibilización frente a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

La Fundación Centro de Desarrollo Social - CEDESOCIAL fue la ganadora en la categoría Organizaciones de la Sociedad Civil, mientras que la Red Diocesana de Entornos Seguros y Protectores para NNA “Corazones Felices” recibió el reconocimiento en Organizaciones basadas en la fe.

En la categoría Instituciones educativas, fue reconocida la Institución Etnoeducativa N.º 12 sede principal Muurai.

Por su parte, la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco recibió el premio en la categoría Universidades, destacando el aporte de la academia a los procesos de prevención y protección.

El reconocimiento a los Prestadores de servicios turísticos fue para el Hotel Almirante Cartagena, resaltando la importancia de la participación del sector turístico en la construcción de entornos protectores y en la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

“Con la Alcaldía de Cartagena decidimos en los últimos cuatro años abrirlo al país, eso fue lo que hicimos. Porque, digamos, Cartagena tiene una gran cantidad de gente trabajando, pero el país también. Entonces busquemos quién más está haciendo para que nos unamos todos”, manifestó Luz Stella Cárdenas.