Viceministra de Salud explica plan de choque anunciado por el presidente De la Espriella

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En las últimas horas el presidente Abelardo de la Espriella anunció un Plan de Choque para aliviar el sistema de salud. Dijo el presidente que han identificado a 1’069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes. Ellos serán la prioridad.

“Aquí no basta con cerrar un reclamo en una plataforma. La solución tiene que llegar al paciente. Para respaldar este Plan de Choque vamos a implementar un mecanismo extraordinario de compra de cartera, con 0% de interés y un año de periodo de gracia, destinado a las atenciones contempladas en esta primera fase”, insistió el Jefe de Estado.

Marcela Brun da pinceladas de la ejecución

La viceministra de Salud, Marcela Brun, explicó el Plan de Choque, anunciado por el presidente, en el evento de salud más importante del año organizado por AFIDRO.

Brun indicó que el plan de choque fue trabajado inicialmente con sociedades científicas, la Cuenta de Alto Costo y un grupo de expertos.

Posteriormente, el Ministerio asumió el liderazgo para consolidar la información y establecer una ruta de atención para los pacientes considerados de mayor riesgo. Más de un millón de personas están en estado de alto riesgo.

“La obligación de garantizar de manera permanente la atención de sus afiliados sigue en cabeza de las EPS. En esta primera fase tendremos cobertura nacional para más de 700 mil usuarios con medicamentos pendientes y más de 300 mil pacientes con procedimientos pendientes”, reiteró el presidente De la Espriella.

Tres niveles de criticidad

De acuerdo con Brun, el Ministerio estableció una especie de “ventana de criticidad” para determinar cuáles pacientes necesitan una intervención más rápida.

La primera prioridad corresponde a aquellos pacientes que, si no reciben atención rápidamente, pueden enfrentar un mayor riesgo para su vida. En una segunda etapa están quienes presentan un riesgo inminente relacionado con un posible deterioro de su estado de salud, una hospitalización o un evento severo. Finalmente, se encuentran los pacientes que tienen medicamentos o citas pendientes, pero cuyas condiciones permiten un mayor margen de espera.

“Todas las pacientes tienen exactamente el mismo nivel de prioricidad, pero por eso hemos determinado esto más un ejercicio de ventana de criticidad”, explicó la viceministra.

Gobierno busca recursos en medio de la crisis fiscal

La financiación es uno de los principales retos para la implementación de la estrategia del Gobierno de De la Espriella.

Brun aseguró que el Gobierno encontró una situación diferente a la que inicialmente esperaba, pues durante los últimos días de la administración anterior se comprometió una cantidad importante de recursos.

Ante esto, el Ministerio y la ADRES están buscando alternativas para reacomodar partidas y llevar recursos al sistema.

La viceministra explicó que algunas decisiones podrían adoptarse mediante actos administrativos, mientras que otras podrían requerir un proyecto de ley ante el Congreso de la República.

Primera fase estaría lista este mes

La funcionaria indicó que el objetivo es dar inicio al plan antes de finalizar septiembre. El propósito, según explicó, es atender las “carreras de los pacientes” dentro del sistema y responder de manera prioritaria a quienes enfrentan los mayores riesgos por la falta de acceso oportuno a servicios de salud.