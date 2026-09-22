Gremios de la salud respaldan plan de choque para atender a más de un millón de pacientes

El anuncio del Gobierno Nacional de poner en marcha un Plan de Choque para atender a más de un millón de usuarios que tienen medicamentos o procedimientos pendientes fue recibido con respaldo por diferentes organizaciones del sector salud, aunque también hicieron un llamado a garantizar los recursos.

Las medidas contemplan acelerar la entrega de medicamentos y se busca comprar las deudas a las EPS para que gestores farmacéuticos y clínicas y hospitales tengan flujo de caja.

Sociedades científicas piden soluciones estructurales

Steve Amado, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, celebró que el plan tenga como centro la atención de los pacientes y la entrega de los medicamentos que se encuentran represados.

“Desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas celebramos el comunicado respecto al manejo de la crisis de salud centrada en el paciente, la atención al paciente y la entrega de medicamentos represados”, señaló.

Sin embargo, Amado advirtió que la atención de la coyuntura debe estar acompañada de medidas de fondo para garantizar la sostenibilidad del sistema.

“Reiteramos la necesidad de realizar medidas estructurales que permitan mantener la sostenibilidad del sistema y dignificar el talento humano en salud”, afirmó.

El representante también pidió que se tenga en cuenta la situación del personal sanitario que tiene pendientes sus pagos.

“No solamente es la atención, sino el impacto en los sueldos y honorarios represados a este talento humano en salud”, sostuvo.

IPS destacan anuncio de compra de cartera

Jorge Alberto Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia, también valoró el anuncio del Gobierno y destacó específicamente el componente dirigido a pacientes con enfermedades crónicas y a las denominadas PQRs de vida.

“Valoramos el pronunciamiento hecho por el señor presidente el día de ayer, de hacer público el plan de choque de intervención para aquellas patologías de carácter crónico y para todas aquellas PQRs vida”, manifestó.

Para Toro, el anuncio de compra de cartera representa un mecanismo para llevar recursos al sistema y fortalecer la capacidad de pago de las instituciones prestadoras.

“Era necesario inyectarle recursos frescos al sistema para poder garantizar, darle caja a la red prestadora de servicios de salud, y que pudiera garantizar la atención de esta emergencia y de este plan de choque que así ha denominado el Gobierno”, explicó.

El representante de las IPS señaló que la red prestadora está dispuesta a participar en la implementación del plan y acompañar a los usuarios y sus familias.

FECOER pide que el plan se ejecute rápidamente

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras también respaldó el anuncio, pero hizo énfasis en la necesidad de que las medidas se pongan en marcha cuanto antes.

Diego Gil, representante de la organización, afirmó que en Colombia hay alrededor de 111.000 personas diagnosticadas con enfermedades raras, muchas de las cuales, según señaló, llevan meses enfrentando dificultades para recibir medicamentos y acceder a servicios de salud.

“Respaldamos el plan de choque anunciado por el Gobierno nacional y esperamos que se ponga en marcha cuanto antes”, afirmó.

Gil advirtió que las interrupciones en la atención han generado consecuencias para algunos pacientes y sostuvo que el riesgo continúa.

Por esta razón, pidió que el plan cuente con recursos suficientes y una gestión efectiva, pero también con una estrategia estructural que garantice la financiación de la atención de esta población.

“No podemos resolver las interrupciones del hoy para volver a enfrentar las mismas barreras el día de mañana”, señaló.