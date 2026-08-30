Espectacular gol y asistencia de Jorge Carrascal en triunfazo del Flamengo sobre Botafogo: véalo acá

Espectacular gol y asistencia de Jorge Carrascal en triunfaz del Flamengo sobre Botafogo (Photo by Pedro Vilela/Getty Images) / Pedro Vilela

¡Jorge Carrascal fue figurón en la goleada de Flamengo por el Brasileirao! Este domingo 30 de agosto, el volante colombiano marcó un golazo y dio una asistencia en el triunfo 3-0 de su equipo sobre Botafogo, durante la jornada 25 del campeonato local.

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El club más popular de Brasil fue muy superior a su adversario carioca y logró los tres puntos gracias a dos tantos de Samuel Lino (13′ y 86′) tras asistencia del colombiano, quien además marcó el tercero sobre los 89 minutos.

Con la victoria, el Fla quedó a tres unidades del Palmeiras de Jhon Arias, que a segunda hora jugó en casa del Mirassol. El equipo de Rio todavía tiene un partido pendiente.

Por su parte, el Botafogo de Jordan Barrera encajó su tercera derrota seguida en el Campeonato Brasileño y es 12º con 30 puntos, cinco unidades por encima de la zona de descenso.

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¿Cómo fue la asistencia de Jorge Carrascal con Flamengo?

Jorge Carrascal ingresó al minuto 75 de partido por Giorgian De Arrascaeta y en su primera acción de peligro comandó una contra por sector derecho. Aguantó a su compañero Samuel Lino, a quien le filtró un balón espectacular para que definiera sutilmente por encima del arquero rival. Véalo acá:

¿Cómo fue el gol de Jorge Carrascal con Flamengo?

Y como si la asistencia no hubiese sido suficiente, al minuto 89 llegó la joya del partido. Jorge Carrascal recuperó un balón en campo contrario y allí comenzó un contrgolpe en el que jugaron a un solo toque Jorginho, Samuel Lino y Everton para la definición final del volante cartagenero. No se lo pierda: