Kevin Viveros marca gol en empate de Paranaense y queda cerca de un récord en Brasil (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier

Atlético Paranaense se enfrentó con Fluminense por la jornada 25 del Brasileirão este 30 de agosto en el estadio Mário Celso Petraglia. El encuentro finalizó en un empate 3-3 con un gol del delantero Kevin Viveros por medio de un penalti en el minuto 90´+4. Con este tanto, el colombiano podría lograr un récord en la liga.

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¿Cuál es el récord que podría romper Viveros?

Viveros (26) entra en la tabla de jugadores con más goles anotados en su año debut en el Brasileirão desde el año 2016.

En esta lista, se encuentra en el primer lugar el delantero brasileño Hulk en su paso por Atlético Mineiro en el 2021, registrando 19 goles en 38 jornadas. En el segundo y tercer puesto, el jugador uruguayo Luis Suárez, con su llegada a Gremio en 2023, empata con Viveros registrando 17 gritos.

Sin embargo, al conjunto Rubo Negro aun le hacen falta por jugar doce partidos del campeonato, así que se espera que en los próximos días el colombiano aumente sus números con el fin de superar al icono brasileño.

Actualmente, Viveros registra 17 goles en el campeonato brasileño, seguido de Pedro (Flamengo) con 15 y Carlos Vinícius (Gremio) con 10.

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Viveros, posible gran ficha para la selección Colombia

El gran momento de Kevin Viveros invita a pensar en una oportunidad con la Selección Colombia. Su presente goleador en Brasil respalda una posible convocatoria a los próximos amistosos, donde Néstor Lorenzo podría probar al delantero y conocer de primera mano lo que puede aportar a la Tricolor.