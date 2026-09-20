“Unir fuerzas” por una IA “segura”: el llamado de Mark Carney a Francia, Estados Unidos y China. Foto: Getty Images.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó el domingo que su país, Francia, Estados Unidos y China, cuatro naciones “en la vanguardia de la IA”, deben “unir fuerzas” para que esta tecnología sea “segura y eficaz”.

“Tenemos que unir fuerzas para asegurar una regulación adecuada y velar por que la IA sea segura y eficaz”, dijo en un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, en San Pedro y Miquelón, un territorio francés en el Atlántico Norte.

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El encuentro entre ambos dirigentes se planteó como una reafirmación de la soberanía de ambos países frente al presidente estadounidense, Donald Trump.

El republicano amenaza regularmente con anexar Canadá y recientemente publicó un mapa de toda la región cubierta por la bandera estadounidense, incluido San Pedro y Miquelón.

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“Creemos juntos que nuestros países son dos grandes naciones independientes y que quieren seguir siéndolo”, dijo el presidente francés al recibir a Carney en este territorio ubicado a pocos kilómetros de Canadá.

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La visita reafirma también el acercamiento del país norteamericano a la Unión Europea, días después de la propuesta lanzada por Bruselas de convertir a Canadá en el primer “miembro asociado” del bloque.