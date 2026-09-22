Macron pide a la ONU no ceder a la ‘ley del más fuerte’

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. (Foto: Mehmet Eser/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió contra el “retorno de la ley de la selva” en el mundo y pidió a los Estados mantenerse “firmes junto a las Naciones Unidas”.

“La cuestión que se nos plantea, de forma muy sencilla, es si queremos vivir en ese estado de naturaleza, con una especie de retorno de la ley de la selva, o en una sociedad internacional civilizada”, declaró ante la Asamblea General de la ONU.

“Nuestro deber, ahora más que nunca, es mantenernos firmes junto a las Naciones Unidas para decidir precisamente juntos el interés común”, añadió.

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Pausar las guerras

Francia respalda “una doble moratoria” de los ataques contra instalaciones energéticas en Rusia y Ucrania, declaró el mandatario francés.

“Respaldamos la iniciativa de una doble moratoria, una moratoria sobre la energía y las infraestructuras civiles de uno lado y el otro”, dijo el presidente francés.

También hizo un llamado a “una moratoria en el mar Negro que permita liberar los cereales y traer una respuesta a la cuestión de la seguridad alimentaria, tan crucial para tantos países emergentes y en desarrollo”.

Gaza, la vergüenza global

Macron denunció la situación “que nos hace avergonzarnos a todos” en Gaza y volvió a llamar al reconocimiento de la soberanía de Palestina, un año después de que Francia reconociera al Estado palestino.

“Algunos se jactan de una paz pretendida” en Palestina, afirmó Macron, sin precisar a quién se refería. “Pero esta paz no ha reabierto las vías humanitarias. ¡Este espectáculo nos hace avergonzarnos a todos!”, manifestó.

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También se refirió a la situación en Cisjordania, donde denunció “violaciones” de la legalidad. “Pero ¿en nombre de qué?”, preguntó Macron, provocando los aplausos de su auditorio.

Alternativas de la IA

El mandatario pidió que los países trabajen juntos para construir un modelo de inteligencia artificial (IA) alternativa que no dependa de las “grandes potencias”, China y Estados Unidos.

Es necesario que “esta coalición de independientes (...) que no quieren convertirse en vasallos de una u otra de las dos grandes potencias mundiales se unan para desarrollar un modelo de frontera de código abierto” de IA, dijo Macron en la Asamblea General de la ONU.

“No debemos depender de uno ni de otro”, apuntó.