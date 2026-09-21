Bebé de tres meses en Antioquia lleva 10 días sin traslado urgente por demora de Coosalud

Nechí, Antioquia

Juan José, un bebé de apenas tres meses de edad, oriundo de Nechí, en el Bajo Cauca de Antioquia, completa diez días a la espera de una remisión médica de su EPS, mientras su estado de salud se deteriora.

Según lo expresado por su familia, el pequeño permanece con complicaciones graves de salud luego de presentar una infección respiratoria que hizo necesario su traslado urgente a un centro asistencial de mayor complejidad.

A través de una publicación en su cuenta de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció demoras por parte de la EPS Coosalud para garantizar el traslado del menor.

El mandatario aseguró que, desde el primer momento, la Secretaría de Salud de Antioquia gestionó la remisión y apoyó la consecución de una cama hospitalaria y los equipos necesarios para su tratamiento. Sin embargo, afirmó que, pese a estas gestiones, la EPS no había concretado el traslado.

“Por esta negligencia, se perdieron días valiosos para que el bebé pueda recuperarse”, señaló Rendón en su publicación.

Intervención de la SuperSalud

Ante la situación, el Gobierno departamental acudió a la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que, según informó el gobernador, intervino para gestionar el traslado de Juan José a Bogotá, donde ya habría sido aceptado en un centro asistencial.

Rendón hizo un llamado a Coosalud para que garantice de inmediato el traslado del bebé y pidió a los antioqueños unirse en oración por su recuperación.

Tanto el llamado de la familia como del gobernador de Antioquia es a que se materialice el traslado lo más pronto posible y se garantice la continuidad de la atención médica urgente del bebé.