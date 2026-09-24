Contraloría y Alcaldía de Cartagena intervienen para solucionar falta de energía en Isla Grande

Contraloría y Alcaldía de Cartagena intervienen para solucionar falta de energía de Orika en Isla Grande

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en articulación con la Contraloría General de la República y diferentes dependencias de la Administración Distrital, realizó una visita técnica a Orika, en Isla Grande, para hacer seguimiento a la situación que se presenta con el sistema de generación de energía de la comunidad.

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En la jornada participaron la Oficina Jurídica, la Dirección de Asuntos Étnicos, la Alcaldía Local 1 y otras entidades vinculadas al seguimiento del proyecto, con el objetivo de revisar las condiciones actuales de la infraestructura, los aspectos técnicos y operativos pendientes y las acciones necesarias para avanzar en su recuperación.

Una solución esperada por la comunidad

La Central de Generación Híbrida fue concebida como una alternativa energética para Isla Grande, con un sistema que permita atender de manera continua las necesidades de la población y contribuir al desarrollo social, económico y turístico de este territorio.

Esta Central cuenta con 544,5 kWp de capacidad solar instalada, 900 paneles solares y respaldo diésel para beneficiar a 373 hogares. Ante las dificultades que se han presentado en la operación del sistema, el Distrito, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, entregó una planta eléctrica como soporte al sistema actual, con el objetivo de evitar que los habitantes enfrenten prolongados periodos sin servicio de energía.

Durante la visita se revisaron, entre otros aspectos, las condiciones del generador Daewoo, el estado del sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) y los requerimientos asociados a la recuperación integral de estos componentes.

Asimismo, fueron abordados los planteamientos presentados por el Consejo Comunitario de Orika frente a las condiciones técnicas y operativas del sistema, así como diferentes requerimientos de infraestructura complementaria para fortalecer la seguridad y operación de la central.

Como resultado de la visita y del diálogo con la comunidad, se establecieron acuerdos puntuales relacionados con el fortalecimiento y adecuación de la infraestructura del sistema energético, así como con las acciones a cargo del operador y el contratista.

Para verificar el cumplimiento de lo pactado, se acordó realizar en un mes una nueva mesa técnica con la participación de la Contraloría General de la República y la comunidad, en la que se revisarán los avances y compromisos definidos durante esta jornada.

El secretario del Interior encargado, Jorge Redondo, destacó el acompañamiento que el Distrito ha mantenido con la comunidad y señaló que la jornada permitió avanzar en decisiones frente a los asuntos pendientes.

“Desde el primer día, este Gobierno, liderado por nuestro alcalde Dumek Turbay Paz, ha estado monitoreando y haciendo seguimiento a la situación que se presenta en Orika, dando la cara a la comunidad frente a las dificultades que se han venido registrando con el sistema de energía. Desde el Distrito hemos dispuesto recursos y hemos acompañado las acciones necesarias para atender esta situación. Hoy, de la mano de la Contraloría General de la República y de las diferentes dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena, realizamos esta visita técnica que nos permitió revisar las condiciones actuales y tomar decisiones importantes”, aseguró.

Durante el encuentro, la comunidad expresó la importancia de mantener un acompañamiento permanente de las instituciones hasta lograr que el proyecto alcance su funcionamiento esperado.

“Desde el Consejo Comunitario de Islas del Rosario le estamos infinitamente agradecidos a nuestro alcalde Dumek Turbay, porque desde el día uno que como comunidad le tocamos la puerta frente a este proyecto de energía, hoy estamos acá con la Contraloría, con todo su equipo de trabajo. Agradecemos infinitamente por su acompañamiento y su entrega en este proceso”, manifestó Dayana Medrano, presidenta del Consejo Comunitario de Islas del Rosario.

La líder comunitaria destacó además la necesidad de que el acompañamiento institucional se mantenga durante las diferentes etapas del proceso.

“Necesitamos seguimiento continuo, no solo este año, el año que viene. Nosotros sentimos que apenas estamos empezando a caminar con este proyecto, por lo tanto necesitamos acompañamiento hasta que maduremos y podamos continuar solos. Invitamos a todas las entidades que se suman y que vengan al territorio. Nosotros estamos presentes, hay una comunidad activa que los necesita y vamos a trabajar en conjunto”, agregó.

Distrito mantiene el acompañamiento a la comunidad

El secretario Redondo explicó también que luego de la visita de este jueves a la comunidad insular, se hará estricto seguimiento a los compromisos que se definieron. “Nuestra responsabilidad es continuar acompañando a la comunidad y trabajando de manera articulada para que los aspectos pendientes sean atendidos y podamos avanzar hacia una solución energética adecuada para Orika y sus habitantes”, dijo.

La administración del alcalde Dumek Turbay Paz reiteró el compromiso con Isla Grande se mantiene y que el objetivo es acompañar las gestiones necesarias para que los habitantes puedan contar con un servicio de energía estable y continuo.

“Hoy la Alcaldía de Cartagena, en compañía de la Contraloría General y del IPSE, hace presencia en la comunidad de Orika para buscar una solución definitiva al problema de la planta eléctrica que por tiempos ha estado esperando esta comunidad”, señaló Jorge Redondo, secretario del Interior (e).

El funcionario recordó que el Distrito ha venido acompañando a los habitantes desde que manifestaron las dificultades relacionadas con el sistema energético y destacó la entrega de la planta eléctrica realizada en junio por el alcalde Dumek Turbay Paz.

“Desde el día uno que la comunidad le tocó la puerta a la Administración Distrital hemos estado, por orden del señor alcalde Dumek Turbay, dispuestos a brindarle todo el acompañamiento y a entregar los recursos que sean necesarios para que esta comunidad pueda disfrutar de su energía eléctrica durante todo el día”, afirmó Redondo.

El secretario del Interior (e) destacó que la jornada permitió avanzar en decisiones y compromisos entre las diferentes entidades.

“Hoy ha sido una jornada importantísima porque se han tomado decisiones y vamos a seguir teniendo un seguimiento con la Contraloría, con el IPSE, para que este proyecto al fin se convierta en una realidad que la comunidad tanto ha esperado”, agregó.

Contraloría acompaña el control social al proyecto

La Contraloría General de la República también hizo presencia en Isla Grande como parte de una estrategia de acompañamiento a la ciudadanía y de control social sobre el proyecto energético.

Martha Reyes, contralora provincial de Participación Ciudadana en Bolívar, explicó que la entidad llegó al territorio, con el propósito de acompañar a los beneficiarios y contribuir al seguimiento del proyecto.

“Por directriz del señor Contralor General de la República llegamos a esta comunidad de Isla Grande para iniciar una mesa exploratoria que, a través de la estrategia de intervención de control ciudadano, estamos apoyando a toda la comunidad beneficiaria de este proyecto”, indicó Reyes.

La funcionaria señaló que este ejercicio busca respaldar a la ciudadanía para sacar adelante la solución energética que requiere el territorio.

“Estamos apoyando y sacando adelante el proyecto de esta subestación híbrida para beneficio de todos los 362 beneficiarios aproximadamente”, agregó.

IPSE ratifica seguimiento para alcanzar energía 24/7

Por su parte, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) reiteró su disposición de continuar acompañando el proceso junto con las demás entidades y la comunidad.

Danny Ramírez, director del IPSE, destacó la importancia de mantener el trabajo articulado para lograr la puesta en servicio del proyecto.

“Hoy, como siempre, haciendo presencia en el territorio desde el IPSE, en compañía de la Contraloría General de la República, de la Alcaldía de Cartagena y de toda la comunidad, haciendo seguimiento a la puesta en servicio de este proyecto”, expresó.

El director del IPSE resaltó que el propósito común es que la comunidad pueda contar con energía de manera permanente.

Una planta eléctrica como respaldo mientras avanza la solución definitiva

Como parte de las acciones adelantadas por el Distrito para atender las dificultades energéticas de la comunidad, en junio de este año el alcalde Dumek Turbay Paz entregó una planta eléctrica a los habitantes de Isla Grande.

El equipo fue adquirido por la Administración Distrital como medida de respaldo al sistema existente, con el propósito de evitar que la comunidad vuelva a enfrentar prolongados periodos sin servicio de energía mientras avanzan las gestiones encaminadas a consolidar una solución sostenible y de largo plazo.

La entrega de esta planta respondió al compromiso asumido por el alcalde durante su visita a Islas del Rosario, luego de que la comunidad expusiera las dificultades que venía enfrentando con el sistema energético.

El Distrito continuará realizando seguimiento a los compromisos definidos durante la visita, en articulación con la Contraloría General de la República, las entidades competentes y la comunidad de Orika, con el propósito de contribuir a la recuperación y adecuada operación del sistema energético de Isla Grande.