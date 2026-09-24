Colectivo TRASO recibe el Premio CORFISostenible 2026 en la categoría Impacto Social

Con el proyecto Centro de Excelencia para la Primera Infancia, Colectivo TRASO fue reconocido con el Premio CORFISostenible 2026 en la categoría Impacto Social, un galardón otorgado por Corficolombiana y la Fundación Corficolombiana que destaca iniciativas que generan transformaciones positivas y contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades del país.

El Premio CORFISostenible busca reconocer a organizaciones que lideran y desarrollan iniciativas de sostenibilidad con impactos significativos en sus procesos, comunidades, productos y servicios, promoviendo el crecimiento, el bienestar y el progreso conjunto.

Este reconocimiento resalta el aporte del Centro de Excelencia para la Primera Infancia como una iniciativa que trabaja por garantizar que niñas y niños cuenten con mejores oportunidades para desarrollar su máximo potencial desde los primeros años de vida, etapa fundamental para el desarrollo humano y social.

Para Colectivo TRASO, este reconocimiento constituye una validación del trabajo realizado junto a aliados estratégicos, comunidades y organizaciones comprometidas con el bienestar de la niñez y el desarrollo sostenible del territorio. “Creemos que transformar el futuro comienza en los primeros años de vida. Por eso, el Centro de Excelencia para la Primera Infancia nació como una apuesta para conectar conocimiento, innovación y acción colectiva en favor de los niños y las niñas. Más que un centro, es un espacio que impulsa capacidades, moviliza alianzas y genera incidencia para que la primera infancia ocupe el lugar prioritario que merece en la agenda de desarrollo del país y de la región”, asegura Alejandra Espinosa Harris, directora ejecutiva de Colectivo TRASO.

“Este premio nos inspira a seguir fortaleciendo las oportunidades para que más niñas y niños tengan acceso a entornos que potencien su desarrollo, y reafirma la importancia de construir alianzas que generen transformaciones sostenibles para nuestras comunidades”, menciona Espinosa Harris, para quien además la obtención de este galardón ratifica el compromiso de Colectivo TRASO con la generación de impacto social, la construcción de capacidades locales y la promoción de iniciativas que contribuyan a una sociedad más equitativa, inclusiva y próspera.

Acerca del Centro de Excelencia para la Primera Infancia

El Centro de Excelencia para la Primera Infancia es una iniciativa orientada a fortalecer la calidad de la atención integral a la niñez mediante la formación, la innovación, la investigación aplicada y la articulación de actores del ecosistema de primera infancia. Su propósito es impulsar modelos, conocimientos y prácticas que favorezcan el desarrollo integral de niñas y niños, generando capacidades sostenibles en las familias, las comunidades y las instituciones que los acompañan.