“El problema de la energía no es solo del Caribe, es de todos el país”: gerente de Afinia

El gerente general de Afinia, Ricardo José Arango Restrepo, en diálogo con los medios de comunicación de Montería. Foto: Caracol Radio.

A manera de una comparación, el financiamiento de proyectos como El Metro de Bogotá y Medellín han sido apalancados desde la regiones como El Caribe. Por eso, desde El Congreso Andesco, Ricardo Arango, gerente de Afinia afirmó que el problema que hoy viven ciudades como Cartagena y Barranquilla necesita ser abrazado por el Gobierno Nacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Todos pusimos para grandes proyectos que hoy son una realidad para Colombia. Es hora que El Caribe sea priorizado por el país”, señaló el director de Afinia.

Arango señaló que se debe ahondar en un nuevo marco regulatorio que tenga en cuenta las condiciones socioeconómicas de la región, la sub normalidad eléctrica que se vive en diferentes barrios de Cartagena que permitan mirar a esta zona el país de manera diferente.

“Debe haber un incentivos que acelere la regulación de las zonas sub normales porque eso incentiva el pago”, continuó diciendo.

Al terminar su intervención, Arango afirmó que si el Caribe avanza en esta soluciones, lo beneficios ayudarán a apalancamiento energético de todo el país, puesto que, la Región recoge cerca del 25% de la energía que se procure en todo el país.