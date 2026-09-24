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25 sep 2026 Actualizado 00:57

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Capturados dos raperos señalados de agredir, presuntamente, a un turista en el Centro Histórico

La Policía Metropolitana intervino de inmediato y materializó las detenciones.

Capturados dos raperos señalados de agredir, presuntamente, a un turista en el Centro Histórico. Foto: suministrada.

Capturados dos raperos señalados de agredir, presuntamente, a un turista en el Centro Histórico. Foto: suministrada.

Capturados dos raperos señalados de agredir, presuntamente, a un turista en el Centro Histórico. Foto: suministrada.
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Ante la difusión del video, la Policía Metropolitana de Cartagena, en una rápida reacción, logró la captura de dos personas señaladas de, presuntamente, participar en los hechos. Los capturados fueron trasladados a la Estación Centro Histórico y quedaron a disposición de las autoridades competentes por el delito de lesiones personales.

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Desde la Administración Distrital, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay, se repudia este tipo de comportamientos que afectan la convivencia y empañan la imagen de la ciudad.

En Cartagena no toleramos ningún tipo de maltrato o agresión, ni contra nuestros visitantes ni contra los cartageneros”, aseguró Jorge Redondo, secretario del Interior (e).

Este resultado refleja la articulación permanente entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Fuerza Pública para responder de manera oportuna ante situaciones que afectan la seguridad y la convivencia.

El Distrito continuará trabajando de manera coordinada con la Policía Metropolitana para fortalecer las acciones de seguridad y garantizar que Cartagena siga siendo una ciudad donde residentes y visitantes puedan disfrutar de sus espacios con tranquilidad y respeto.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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