Ciudades portuarias deberían recibir el 50% de las contraprestaciones para inversión social

Con el objetivo de transformar el modelo de distribución de los recursos portuarios y promover una verdadera descentralización fiscal, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) Seccional Bolívar, su Cámara Marítimo-Portuaria y la senadora Nadia Blel Scaff, autora de la iniciativa, lideraron un espacio de socialización y diálogo sobre el proyecto de ley que busca reformar la distribución de las contraprestaciones portuarias.

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El encuentro contó con la participación de la bancada parlamentaria de Bolívar, empresarios, periodistas, funcionarios de la Alcaldía de Cartagena y de la Gobernación de Bolívar, así como líderes comunitarios, quienes expusieron las iniciativas prioritarias de sus barrios que podrían financiarse con estos recursos.

Justicia territorial y descentralización

Actualmente, el marco normativo destina el 80% de las contraprestaciones por zonas de uso público a la Nación, a través del Invías, y solo el 20% a los municipios o distritos, mientras que los recursos por infraestructura van en su totalidad al nivel central. Esta estructura ha generado una marcada inequidad fiscal: entre 2020 y 2025, las terminales de Cartagena aportaron más de $114.000 millones por concepto de contraprestación (el 36,6% del recaudo nacional), pero Invías solo ejecutó en el departamento cerca de $4.903 millones, lo que representa un retorno de apenas el 4,3% de lo aportado.

El proyecto de ley radicado plantea un cambio estructural: la Nación recibiría el 50%, mientras que los municipios y distritos portuarios percibirían el 30% y los departamentos el 20%, tanto en el componente de uso público como en el de infraestructura. Según la iniciativa, estos recursos territoriales deberán destinarse a inversión social, infraestructura, proyectos ambientales y obras de mitigación frente al cambio climático.

Frente a la trascendencia de la iniciativa, María Claudia Peñas, gerente de la ANDI Seccional Bolívar, destacó: “Respaldamos la iniciativa de la senadora Nadia Blel y valoramos que el nuevo Gobierno nacional reconozca la importancia de dar mayor autonomía a las regiones. Cartagena genera más de un tercio del recaudo nacional por contraprestación portuaria; con esta reforma, esos recursos podrán financiar proyectos transformadores como el Aquabús, el sistema de transporte acuático multimodal que dignificará la movilidad de los cartageneros”.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, señaló: “La actividad portuaria genera valor para todo el país, pero también tiene impactos y necesidades concretas en los territorios donde se desarrolla. Por eso, avanzar hacia una distribución más equilibrada de las contraprestaciones portuarias es una discusión de equidad territorial, autonomía regional y capacidad de inversión. Desde la ANDI consideramos fundamental que una mayor proporción de estos recursos pueda traducirse en obras de infraestructura, inversión social y proyectos ambientales que respondan a las necesidades de las comunidades y fortalezcan la competitividad de las ciudades portuarias”.

Por su parte la Senadora Nadia Blel Scaff opina: “Estamos convencidos de que el desarrollo del país debe construirse desde las regiones. Esta iniciativa busca brindarles mayores herramientas para fortalecer sus territorios y avanzar en proyectos que respondan a sus propias necesidades y prioridades. Es también un paso para cerrar una brecha histórica en los departamentos y municipios donde se desarrolla la actividad portuaria, fortaleciendo su autonomía para que puedan definir y ejecutar las obras que necesitan. Así, las contraprestaciones portuarias pueden traducirse en mayor competitividad, desarrollo e inversión social para las comunidades y territorios donde se genera esta actividad.”

La voz del territorio: prioridades comunitarias

Uno de los pilares de la jornada fue la participación de los líderes comunitarios de la UCG11, zona vecina de la operación industrial y portuaria de la ciudad.

Los líderes comunales Rafael Acosta Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Ceballos y de ASOJAC de la Localidad 3, junto a Indira Deulefeutt Valiente, presidenta de la JAC de Puerta de Hierro, expusieron las necesidades más urgentes en saneamiento básico, equipamiento urbano, mitigación ambiental y oportunidades socioeconómicas que podrían atenderse si estos recursos se invierten en la ciudad.

El proyecto de ley contempla además estrictos mecanismos de rendición anual de cuentas y control político ante el Congreso de la República, que obligan a los entes territoriales y al Gobierno nacional a presentar informes sobre la ejecución y trazabilidad de los proyectos financiados con estos recursos.