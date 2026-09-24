Cartagena y Bolívar vivirán una Noche de Museos este viernes 25 de septiembre

El viernes 25 de septiembre, de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche, cartageneros y bolivarenses podrán disfrutar de la Noche de Museos, un espacio de puertas abiertas en 15 espacios museales de Cartagena y diferentes municipios de Bolívar.

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La jornada, organizada por la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, cuenta con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y la Gobernación de Bolívar por medio del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR); y busca propiciar un encuentro entre la ciudadanía y los espacios que conservan, investigan y divulgan historias relacionadas con la memoria, el arte, las tradiciones y las identidades del territorio.

Durante esta noche, los museos participantes abrirán sus puertas para ofrecer al público una programación cultural que permitirá recorrer sus espacios, conocer sus colecciones, acercarse a diferentes relatos y vivir el patrimonio de una manera diferente. La iniciativa también busca fortalecer la apropiación social del patrimonio y reconocer el papel de los museos como espacios vivos de conocimiento, encuentro y participación.

“La Noche de Museos es una oportunidad para que la ciudadanía se acerque a estos espacios desde otra perspectiva, los recorra, conozca sus historias y descubra todo lo que tienen para aportar a la construcción de nuestra identidad. Desde el IPCC acompañamos estas iniciativas que fortalecen el vínculo entre los museos y las comunidades, y que permiten que el patrimonio sea conocido, valorado y vivido por diferentes públicos”, afirmó Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.

Museos participantes

En Cartagena las personas podrán asistir a: Casa Museo Rafael Núñez; Casa Museo El Pozón; Museo Histórico de Cartagena; Museo de Arte Moderno de Cartagena Enrique Grau; Museo Naval del Caribe; Museo del Oro Zenú; Museo Masónico Colombiano – Sede Cartagena; y Un Momento de Fantasía: Museo de Muñecas y Carritos.

Mientras que en Bolívar, abrirán sus puertas: Museo de Arte y Memoria de Mampuján; Museo Comunitario de San Jacinto; Yurbaco Museo; Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María – El Mochuelo; Casa Museo Simankongo de Palenque; Museo de la Memoria Viva – Islas del Rosario; y Museo Etnoindustrial de Galerazamba.

Cada museo contará con una programación cultural específica, con actividades y experiencias diseñadas de acuerdo con sus colecciones, historias y procesos. La agenda de cada espacio podrá ser consultada directamente en las redes sociales oficiales de cada museo, donde se publicarán los detalles de las actividades, horarios y demás información de interés para los visitantes.