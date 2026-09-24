885 kilos de cocaína ocultos en un bloque de piedra travertino en Cartagena

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda, mediante actividades diferenciales de control, perfilación e inspección a carga, logró la incautación de 885 kilos de clorhidrato de cocaína en Cartagena.

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El resultado se produjo gracias al trabajo especializado del personal de Antinarcóticos y al apoyo del Grupo de Intervención Móvil, que mediante labores de análisis y perfilamiento seleccionó para inspección un contenedor que se encontraba en tránsito por territorio colombiano.

Durante la inspección fueron detectados elementos rectangulares ocultos en la carga, bajo la modalidad de ocultamiento, lo que permitió descubrir el estupefaciente.

En el contenedor era transportado un bloque de piedra travertino, con un peso bruto de 20.070 kilos, utilizado como medio para ocultar la sustancia ilícita.

De acuerdo con la información establecida, el contenedor había salido de Callao, Perú, con tránsito en Cartagena, Colombia, y tenía como destino final Valencia, España.

Con este resultado, la Policía Nacional logra afectar las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en más de 4.855 millones de pesos, mientras que en el mercado internacional el cargamento podría alcanzar un valor aproximado de 31,9 millones de dólares.

Asimismo, se evitó la comercialización de aproximadamente 2.2 millones de dosis de cocaína.

“Este resultado demuestra la importancia de fortalecer permanentemente las capacidades de análisis, perfilamiento e inspección en los entornos portuarios. La articulación de nuestros equipos especializados permite detectar las nuevas modalidades utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para intentar sacar cocaína del país.

Desde la Dirección de Antinarcóticos continuaremos cerrando estos corredores y afectando las finanzas de las estructuras criminales que pretenden utilizar los puertos para llevar drogas a los mercados internacionales”, manifestó el señor Brigadier General William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de los puertos y las cadenas logísticas del país, fortaleciendo las acciones de control y cooperación nacional e internacional para impedir que las organizaciones narcotraficantes utilicen el comercio legal como fachada para el tráfico de sustancias ilícitas.