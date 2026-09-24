Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, principal evento de turismo cultural

Como un hito para la articulación entre el patrimonio inmaterial y el desarrollo económico, el sector turístico de Cartagena de Indias ha asumido de manera oficial las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre como la gran vitrina de turismo cultural y la temporada festiva más relevante del año.

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Bajo la directriz del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y con el liderazgo coordinado de la Secretaría de Turismo, Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), se realizó una jornada especial de socialización ante 80 empresarios y líderes de la cadena de valor turística, entre los que se destacaron directivos hoteleros, agencias de viajes, operadores náuticos, restaurantes, bares, guías de turismo y gremios del sector.

Durante este encuentro se compartieron los pormenores de la agenda festiva, el enfoque de salvaguarda cultural, los eventos de gran formato y la nómina de artistas nacionales e internacionales que engalanarán las festividades novembrinas.

Expectativas históricas: Más de 119 mil visitantes llegarán por vía aérea

Las proyecciones turísticas elaboradas por el Sistema de Información Turística (SITCAR) estiman que para esta temporada

arribarán a la ciudad más de 119.000 pasajeros por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, alcanzando un flujo total movilizado que superará los 220.000 pasajeros en las distintas terminales de acceso.

Ante este panorama de alta afluencia, los distintos sectores productivos preparan una logística robusta:

* Sector hotelero y de hospitalidad: Cotelco y Asotelca prevén promedios de ocupación por encima del 80%, con picos del 95% durante el fin de semana del Desfile de Independencia.

* Muelle de La Bodeguita y operaciones náuticas: Se proyecta la movilización de más de 25.000 usuarios en más de 600 zarpes autorizados hacia el área insular y el gran Festival Náutico de la Independencia, consolidando a la Bahía de Cartagena como el escenario náutico-cultural más importante del Caribe.

* Sector gastronómico y nocturno: Acodrés proyecta un incremento superior al 35% en el dinamismo comercial de restaurantes del Centro Histórico, Getsemaní y la zona norte, integrando muestras gastronómicas y activaciones culturales dentro de sus establecimientos.

Promoción agresiva a nivel nacional e internacional

Para maximizar el posicionamiento de las festividades, Corpoturismo lidera una agresiva campaña de promoción de destino bajo el concepto del valor patrimonial y festivo de la ciudad. Esta estrategia contempla alianzas con aerolíneas aliadas (como Plus Ultra, Avianca, Latam y Edelweiss), viajes de familiarización (famtrips) con agencias internacionales, pautas digitales de alto alcance y participación en ferias turísticas globales.

Los principales mercados internacionales impactados de manera prioritaria incluyen Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, España, Perú, Ecuador y Chile, mercados que han mostrado un crecimiento sostenido hacia Cartagena. Paralelamente, a nivel nacional, la campaña se concentra en ciudades emisoras clave como Bogotá, Medellín, Cali y el Eje Cafetero, invitando a los colombianos a vivir la experiencia auténtica del dialecto, la música, la gastronomía y la historia de Cartagena.

“Las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre no son solo nuestra manifestación cultural más entrañable, sino el motor de turismo cultural con mayor potencial de transformación socioeconómica. Lograr que 80 empresarios del sector turístico coordinen agendas, integren muestras folclóricas en sus hoteles y empaqueten las fiestas como un producto de talla internacional demuestra que Cartagena está lista para ofrecer una temporada histórica, segura y llena de orgullo”, afirmó la presidencia ejecutiva de Corpoturismo.

En esa misma línea, desde la Secretaría de Turismo se informo que actualmente un número representativo de marcas nacionales e internacionales muestran gran interés en vincularse a las Fiestas y contribuir en la organización, promoción y activación de las mismas.

Presentación de la Agenda Festiva Oficial por el IPCC

Durante el encuentro empresarial, la directora del IPCC, Shirley Tuñón, expuso detalladamente el enfoque pedagógico, de inclusión comunitaria y descentralización de las fiestas, destacando que “la fiesta que nos une” es una oportunidad de posicionar la identidad cartagenera ante los ojos del mundo.

La programación inicia el 1° de noviembre con la tradicional manifestación infantil de Ángeles Somos, patrimonio inmaterial de la Nación; continuará del 1 al 4 de noviembre con el Festival Regional de Gaitas; el 6 de noviembre se vestirá de color con el Cabildo de la Escuela Normal Superior y el Cabildo Vivo Itmina Fanti en Bocachica; el 7 de noviembre se llevará a cabo el esperado Desfile en Traje de Baño del Reinado Popular junto al Festival de Música Jorge García Usta; el 11 de noviembre, fecha patria, se desarrollará la Sesión Solemne del Acta de Independencia en el Concejo Distrital, seguida de la Ofrenda Floral a los Mártires y la tradicional Serenata a Cartagena; el 12 de noviembre el pueblo cartagenero se volcará a la Avenida Santander para el imponente Gran Desfile de Independencia (Bando); los días 13 y 14 de noviembre las miradas se trasladarán al agua con el Festival Náutico de la Independencia en la Bahía interna y el evento Bololó del Arsenal; el 14 de noviembre se vivirá el histórico Cabildo de Getsemaní; finalizando el 15 de noviembre con la Velada de Elección y Coronación de la Reina Popular de las Fiestas de Independencia.

“Trabajar de la mano con los empresarios turísticos nos permite garantizar que el visitante no solo venga a disfrutar de nuestras playas, sino que se sumerja en la riqueza de nuestra historia, respete nuestras tradiciones y celebre junto a las candidatas comunitarias del Reinado Popular, los hacedores de festejos y los artistas locales”, destacó Shirley Tuñón, directora del IPCC.