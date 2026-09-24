“Ahora existe una cooperación real en seguridad”: Daniel Noboa sobre Gobierno De la Espriella

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, en donde se refirió, desde la Asamblea de la ONU, a la relación con Colombia y otros aspectos coyunturales del mundo como Cuba y los problemas de Latinoamérica.

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La relación con Colombia tras llegada de Abelardo de la Espriella

En su primera intervención, el jefe de Estado ecuatoriano se refirió a la actualidad de las relaciones con Colombia tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, teniendo en cuenta que durante el primer semestre de este 2026 hubo tensión diplomática con el anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Noboa resaltó que ahora hay “una relación muy distinta” a la que se tenía antes. Estra misma, según dijo, “ahora es una relación de cooperación en seguridad”.

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Resaltó que “no es solo la parte comercial, sino que existe una cooperación real en seguridad. Vamos atrás de los bandidos y vamos atrás de la gente que le hace tanto mal a nuestras familias”.

La situación de Cuba y problemáticas en Latinoamérica

“Cuba lleva siendo una preocupación por décadas. Así, también, me preocupa Venezuela. Y me preocupa también que compartimos los mismos problemas en Latinoamérica. Si no nos unimos y si no le pedimos a las Naciones Unidas que se unan para luchar contra eso, va a ser muy difícil ganar”, apuntó.

Por otro lado, y recordando que Trump en la Asamblea de la ONU afirmó que los carteles de la droga en la región son como el ISIS, el Estado Islámico, este medio le preguntó a Noboa si estaba de acuerdo con esa perspectiva.

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“Sí, hay tráfico de personas, hay narcotráfico, minería ilegal, actividades que destruyen a la sociedad por completo. Estas son organizaciones terroristas y afectan mucho a nuestras sociedades y al desarrollo económico”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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