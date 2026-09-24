CNN y Politico siguen vetados en la Casa Blanca pese a decisión judicial que lo revoca

CNN y Político siguen vetados en la Casa Blanca pese a decisión judicial que lo revoca. Getty Images / Anadolu

La cadena CNN y el digital Politico aseguraron este jueves que la Casa Blanca sigue vetando su acceso pese a la decisión judicial que ordena la restitución inmediata de las acreditaciones de prensa a los tres medios a los que el presidente de EE. UU., Donald Trump, había denegado la entrada.

Según Politico, el servicio secreto de la Casa Blanca confiscó hoy las credenciales de prensa de uno de sus periodistas y le volvió a impedir el acceso al recinto, mientras que CNN añadió que también prohibieron la entrada a parte de su personal a primera hora de la mañana.

“Un agente del servicio secreto indicó que el periodista no contaba con la autorización necesaria para entrar, aunque podría hacerlo mediante un pase diario temporal (que se otorga a las informaciones que no tienen autorizaciones permanentes)”, explica el digital.

Trump anunció el pasado viernes un veto al periódico Político y las cadenas de televisión CNN y MS NOW por difundir “noticias falsas” y, más tarde, les acusó de atentar contra la seguridad nacional con sus informaciones.

Los tres medios presentaron de forma conjunta una demanda por comprometer la Primera Enmienda de la Constitución y este jueves un juez federal ordenó restablecerles el acceso, al considerar que el veto se produjo sin el “debido proceso”.

La orden de emergencia tiene efecto temporal, en vigor hasta el 8 de octubre, y ordena el acceso de esos medios a la Casa Blanca al menos “hasta que el tribunal emita otra orden o hasta que caduque” la medida anunciada hoy.

El juez del Tribunal de Distrito de Washington DC avaló con el fallo la petición de los medios afectados, que solicitaron esa orden temporal de emergencia mientras se examina el fondo del caso.