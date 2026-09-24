Reuniones y acuerdos de comitiva Colombia en New York: Gobierno tendrá reunión en Suiza en octubre

Siguen los resultados de las reuniones de la de comitiva del gobierno colombiano en Nueva York,

El canciller Ómar bula destacó la participación en el encuentro de la Celac con los cancilleres de todos los países de América latina y de la Unión Europea, y en donde se comprometieron a asistir a una reunión en Bruselas, para dar seguimiento a una hija de ruta con los propósitos para el 2027.

También han tenido reuniones con representantes de Suiza, en donde se comprometieron a formar un acuerdo sobre seguridad social y acordaron descongelar temas de comercio bilateral. Por lo cual, que anunció una visita del gobierno colombiano a Suiza en el próximo mes de octubre.

El canciller también destacó la reunión bilateral con la directiva ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la que afianzaron políticas y retos para combatir estos flagelo. En este encuentro, el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Otro anuncio que dejó este balance en Nueva York, es la visita del vicepresidente Restrepo a los Emiratos Árabes para fortalecer los vínculos y promover a “Colombia Week”, la estrategia para atraer inversión al país.

Pero también, la comitiva del Gobierno ha tenido encuentros con el ministro de Gran Bretaña, con la reina Máxima de los Países Bajos, y con el canciller de Azerbaiyán, con quien suscribieron un acuerdo para eliminar el requisito de visa entre ambos países para los que tienen pasaportes ordinarios.

Acuerdo de paz

Canciller Omar Bula aseguró también que Colombia ‘remoldeará’ el Acuerdo de Paz de 2016, en función de las prioridades del gobierno de Abelardo De La Espriella

Esto tras la participación del vicepresidente José Manuel Restrepo en el Council on Foreign Relations, donde explicó la política del Gobierno sobre acuerdos de paz y seguridad trasnacional.

Reiteró en que el Gobierno no seguirá con la “Paz Total”: “no permitiremos eso porque eso sería mostrar otra vez impunidad en Colombia ”.