Antioquia reconoce 18 iniciativas que promueven la paz y los derechos humanos

Medellín, Antioquia

En el marco del Mes por la Paz y durante la tercera sesión del Consejo Departamental de Paz, la Gobernación de Antioquia anunció 18 iniciativas ganadoras de la tercera edición de la convocatoria “Instancias de Paz y Derechos Humanos en Acción”.

Cada una de las propuestas seleccionadas recibirá un reconocimiento económico de 10 millones de pesos, destinados a impulsar su ejecución en las comunidades donde fueron formuladas. Mientras en ediciones anteriores fueron reconocidas nueve iniciativas, en esta oportunidad fueron seleccionadas 18 propuestas, 2 por cada una de las nueve subregiones de Antioquia.

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“Para esta vigencia ampliamos la convocatoria, pasando del reconocimiento y la premiación de nueve iniciativas a 18, las cuales corresponden a dos iniciativas ganadoras por cada una de las 9 subregiones del departamento”, explicó Natalia Navarro Echeverri, subsecretaria de Paz y Derechos Humanos.

Entre las propuestas reconocidas se encuentran “Lo que callamos las mujeres: mujeres que reconocen sus derechos, fortalecen sus voces y construyen paz desde el territorio”, de Nechí, y “Diverpaz Maceíta: una comunidad sin etiqueta”, de Maceo.

Un escenario de acción social para la población juvenil del área rural

También fueron seleccionadas iniciativas de El Bagre, Puerto Triunfo, Remedios, Amalfi y Santa Rosa de Osos. Uno de los proyectos reconocidos es “Qué Visaje”, impulsado por la Plataforma de Juventudes de Dabeiba, que busca fortalecer el liderazgo juvenil en escenarios rurales.

“Qué Visaje es una propuesta que nace de la Plataforma de Juventudes de Dabeiba para fortalecer las capacidades de liderazgo de los jóvenes rurales en nuestro municipio”, explicó Felipe López, representante de la iniciativa.

La convocatoria recibió 73 propuestas, las cuales fueron evaluadas por un comité integrado por tres jurados. En el proceso participaron Consejos Municipales de Paz, Mesas Municipales de Derechos Humanos, organizaciones sociales y comunitarias, organizaciones de víctimas, colectivos de mujeres y jóvenes, además de procesos étnicos.

Con el reconocimiento de estas 18 iniciativas, la Gobernación de Antioquia busca fortalecer propuestas surgidas desde los propios territorios y vinculadas con la construcción de paz, la convivencia y la defensa de los derechos humanos.