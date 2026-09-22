Así avanza en la reparación de EPM en la tubería de acueducto en un sector del nororiente-Medellín

Medellín, Antioquia

El daño en el que ejecutan las labores se encuentra a la tubería a tres metros de profundidad, por lo tanto requirió una excavación de gran magnitud. Durante las últimas horas se realizó una primera soldadura y el equipo continúa este procedimiento en varios puntos de la estructura.

EPM aún enfatiza en la necesidad de completar el denominado cinturón de cierre, necesario para asegurar completamente la conducción antes de iniciar las maniobras de estabilización del sistema. Una vez finalicen estos trabajos, EPM iniciará el restablecimiento gradual del servicio.

Debido a las características de la reparación y a la estabilización del sistema para que el agua potable llegue a los hogares de estos sectores. Se espera avanzar en el restablecimiento del servicio hacia el final de la tarde de este martes 22 de septiembre.

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Sectores que permanecen sin servicio por este daño

Entre los sectores que permanecen en este servicio se encuentran los barrios Campo Valdés, Manrique Central, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central, El Pomar y La Salle. Los que permanecen sin este servicio corresponden de la calle 71 hasta la 88 y de la carrera 44 hasta la 46. Estos sectores hacen parte del esquema 1 de interrupciones programadas por las condiciones especiales del fenómeno de El Niño.

Para este martes 22 de septiembre no tendrán la interrupción prevista, con el fin de evitar más horas sin el suministro. EPM aclara que para los demás sectores incluidos en el esquema 1, la interrupción se mantiene según lo programado. Mientras se restablece el servicio, EPM dispondrá de cuatro rutas de carrotanques para suministrar agua potable de manera gratuita a la comunidad.

EPM agradece la comprensión de la comunidad y reitera que sus equipos permanecen en el sitio y continuarán trabajando para avanzar en el restablecimiento del servicio lo antes posible. La Empresa seguirá informando oportunamente sobre el avance de los trabajos y las condiciones para la recuperación del servicio.