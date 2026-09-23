Secretario de Gobierno de Santa Marta da parte de seguridad tras paro armado de ACSN
El secretario Camilo George habló sobre el restablecimiento de las condiciones de seguridad por parte de las autoridades tras amenazas a la ciudadanía.
Pese a las denuncias y reportes de la ciudadanía que se han visto en redes sociales sobre amenazas y ataques por parte de hombres armados en motocicletas, el secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que las autoridades han logrado restablecer la seguridad en la ciudad.
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David Otero
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