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23 sep 2026 Actualizado 14:11

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Secretario de Gobierno de Santa Marta da parte de seguridad tras paro armado de ACSN

El secretario Camilo George habló sobre el restablecimiento de las condiciones de seguridad por parte de las autoridades tras amenazas a la ciudadanía.

Secretario de Gobierno de Santa Marta da parte de seguridad tras paro armado de ACSN. Instagram @CamiloGeorged

Secretario de Gobierno de Santa Marta da parte de seguridad tras paro armado de ACSN. Instagram @CamiloGeorged

Secretario de Gobierno de Santa Marta da parte de seguridad tras paro armado de ACSN. Instagram @CamiloGeorged
Santa Marta
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Pese a las denuncias y reportes de la ciudadanía que se han visto en redes sociales sobre amenazas y ataques por parte de hombres armados en motocicletas, el secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que las autoridades han logrado restablecer la seguridad en la ciudad.

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