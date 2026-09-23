Secretario de Gobierno de Santa Marta da parte de seguridad tras paro armado de ACSN

Pese a las denuncias y reportes de la ciudadanía que se han visto en redes sociales sobre amenazas y ataques por parte de hombres armados en motocicletas, el secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que las autoridades han logrado restablecer la seguridad en la ciudad.

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