Retrasos en la prestación del servicio de aseo en zona rural de Santa Marta

Santa Marta

A través de un comunicado la empresa prestadora del servicio de aseo Atesa, informó a la comunidad que podrían presentarse retrasos y novedades en la prestación del servicio de recolección de residuos en varios sectores rurales de Santa Marta, debido a la situación de orden público y a las condiciones de seguridad registradas en algunas zonas.

Manifiesta que en sectores especialmente de la zona rural podrían presentar intermitencia en la recolección de los residuos. Algunos de los sectores son Minca, Pozo Azul, Guachaca, las fincas ubicadas desde Caballo Dos hasta Don Diego, Puerto Nuevo, la carretera Guachaca–Puerto Nuevo, la carretera Buritaca–Guachaca, Paz del Caribe, Guachoque y Don Diego (interno).

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Aunque la movilidad en la zona ya fue restablecida, el servicio se normalizará poco a poco en estas zonas de la ciudad.