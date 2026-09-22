Santa Fe será local en Tunja por la final de Liga Femenina: duro comunicado de la Dimayor

Toda una polémica se ha instalado en torno a la final ida de la Liga Femenina, que tiene como local a Santa Fe en la disputa ante Deportivo Cali. En principio, Dimayor informó que el juego se iba a llevar a cabo el miércoles 23 de septiembre en El Campín, pero Sencia, administrador del estadio, notificó que no podía ser usado debido al alquiler previo que tiene el escenario para el montaje del concierto de BTS, agrupación que se presentará el 2 y 3 de octubre.

Dicho montaje comienza este mismo martes 22 de septiembre, una vez concluya el partido de Liga colombiana entre Santa Fe y Cali por el campeonato masculino. Ante esta situación, el presidente del conjunto Cardenal, Eduardo Méndez, dio a conocer en horas de la mañana que pedirían la modificación de la sede y se trasladara la localía a Tunja, Boyacá.

“Es demasiado triste que una final del fútbol femenino, por el capricho de una empresa que no ha cumplido, pero quiere sacar el fútbol de Bogotá, quiere sacar a Santa Fe de Bogotá, es muy triste”, dijo Méndez en diálogo con Morning Gol de AS Colombia.

Pronunciamiento oficial de la Dimayor

Dimayor dejó claro que no fueron notificados por parte de la empresa administradora, Sencia, del uso del estadio para la fecha del miércoles 23 de septiembre con fines de algún concierto, así como tampoco fue informado Santa Fe. Ante esta situación, decidieron elegir el Estadio La Independencia de Tunja para que albergue el juego de ida de la final.

Asimismo, sentaron la preocupación en cuanto a la falta de disponibilidad del estadio de la capital. “Resulta preocupante no poder contar con el principal escenario deportivo de la capital del país para la disputa de un evento de esta magnitud”, se lee en el comunicado.

“Llama la atención que el Estadio Nemesio Camacho El Campín permanezca sin disponibilidad para la realización de eventos deportivos durante un periodo de 24 días con ocasión de un concierto”, agrega,

Finalmente, exponen que el uso de El Campín debería ser prioritario para eventos de competencias futbolísticas.

“Entendemos plenamente que el fútbol y los espectáculos culturales deben coexistir y desarrollarse de manera armónica en escenarios multipropósito como El Campín. Sin embargo, consideramos que la prioridad en el principal escenario deportivo de Bogotá debe estar orientada a garantizar la realización de las competencias futbolísticas, especialmente cuando se trata de una final profesional que representa el máximo evento del fútbol femenino nacional”, agregan.

El comunicado de Sencia

Santa Fe vs. Cali

Partido de ida

Miércoles 23 de septiembre

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Hora: 7:00 p.m.

Estadio La Independencia de Tunja

Partido de vuelta